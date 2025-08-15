Sjenka trofeja Lige šampiona i dalje lebdi nad Vespremom: Oporavićemo se kada ga osvojimo!

"Prijatelji su mi na devet razlike već poslali poruke i čestitali na osvojenoj Ligi šampiona", prisjetio se Gašper Marguč.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Rukometaši mađarskog Vesprema večeras igraju protiv egipatskog Al Ahlija u meču koji će odlučiti finalistu TV Turnira šampiona u Doboju.

Učešće na tradicionalnom turniru u Doboju je dio priprema mađarskog velikana za novu sezonu u kojoj će ponovo jurišati na najvrednije trofeje.

Ekipa Ćavija Paskvala braniće titulu šampiona Mađarske, ali još važnije, ponovo jurišati na trofej Lige šampiona, koji Vesprem još uvijek nije osvojio.

Četiri puta Vesprem je stigao do finala, ali sva četiri puta upisali su poraze, od kojih je najbolniji onaj 2016. godine kada je poslije nevjerovatnog preokreta trofej pripao Kjelceu.

Petnaest minuta prije kraja Vesprem, koji je tada predvodio srpski reprezentativac Momir Ilić, imao je devet golova prednosti, ali su u čudesnoj završnici Poljaci uspjeli da izjednače i izbore produžetke.

Na kraju je mađarski klub morao da se spašava i pogotkom Ugaldea tri sekunde prije kraja izjednačio je na 38:38 pa su o prvaku Evrope odlučivali sedmerci.

Više sreće imali su Poljaci više su sreće imali Poljaci i u svom prvom finalu stigli do trofeja, koji je ostao san za Vesprem i do danas.

Izvor: Sascha Schuermann / AFP / Profimedia

Jedan od onih koji su promašili sedmerac bio je i slovenački reprezentativac Gašper Marguč, koji se ovog petka tokom panela "Handball talks" u Doboju prisjetio ovog nevjerovatnog finala i teškog poraza.

Priznao je rukometaš Vesprema da su polovinom drugog poluvremena na „plus 9“ svi pomislili – gotovo je.

"Da, imao sam osjećaj kao da je sve gotovo. Kada sam ušao u svlačionicu poslije utakmice na telefonu su me čak sačekale poruke u kojima su mi prijatelji čestitali na osvojenoj Ligi šampiona. Pa su mi onda odmah slali nove i izvinjavali se što su požurili. Međutim, nismo imali mnogo vremena da tugujemo, da žalimo jer smo vodili borbu za titulu prvaka Mađarske. Ali bilo je teško, jako teško,jer znali smo da nije cilj samo fajnal-for nego da osvojimo“, rekao je Marguč.

Priznao je i da se i dalje nije oporavio od tog šokantnog poraza 2016. godine, iako je tri godine izgubio još jedno finale, ovog puta protiv skopskog Vardara.

"Oporavićemo se kada osvojimo trofej", rekao je Marguč.

Sjenka trofeja Lige šampiona i dalje lebdi iznad Vesprema. Mađarski velikan nakon četiri izgubljena finala ne odustaje od borbe za trofej, koji je svake sezone primarni cilj, a ekipa se stalno pojačava.

Prije godinu dana doveden je i trener Ćavi Paskval, a stigao je i Luka Cindrić, nedavno je kupljen i Ivan Martinović za milion evra, što je četvrti najskuplji transfer u istoriji, a sve kako bi se konačno stiglo do trofeja.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Najteže je ipak onim igračima poput Marguča, koji su duže tu i kojima je taj teret "pehara koji nedostaje" iz godine u godinu sve teži.

"Ja sam bio tu i doživio sam to finale. Iako se dosta stvari od tada promijenilo, to sa Ligom šampiona se nije promijenilo. Novi igrači koji dolaze u klub oni možda nemaju taj osjećaj kao mi.

Taj teret postoji, ali mislim da je on više na klubu, ne toliko na ekipi. Možda kod igrača i nema tog velikog tereta, jer se uostalom dosta igrača i promijenilo, tako da ne postoji nešto negativno. Možda klub i dalje to nosi, ali ne smatram da ova ekipa nosi nešto negativno. A naravno pokušaćemo da ga osvojimo“, poručio je Marguč.