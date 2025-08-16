logo
Vesprem prvi put u Doboju i odmah uzeo trofej: Mađari osvojili TV turnir šampiona!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
0

Mađarski Vesprem osvojio turnir u Doboju poslije uzbudljivog finala u kojem je savladao Gumersbah.

Rukomet turnir Doboj Vesprem Gumersbah 27 25 Izvor: MONDO

Vesprem je osvajač TV turnira šampiona!

Mađarski šampion prvi put je došao u Doboj i odmah stigao do trofeja pobjedom 27:25 u finalu protiv Gumersbaha.

Adel Ahmed i Ali Zein sa po pet golova predvodili su Vesprem, dok je kod Gumersbaha Julijan Kester postigao sedam pogodaka.

Za MVP-ja finalne utakmice proglašen je Bertram Obling (Gumersbah).

Gumersbah je bolje otvorio utakmicu i poveo 2:0, a nije ga omelo ni isključenje par minuta kasnije.

Pogotkom Vujovića iz kontranapada stigli su Nijemci do 6:3 i natjerali Ćavija Paskvala da poslije 10 minuta igre traži tajm aut.

Iskoristio je Vesprem isključenje Vujovića i tačno na polovini prvog poluvremena smanjio na 6:5, a onda dao još dva gola za preokret na 7:6.

U posljednjih pet minuta prvog dijela ušlo se sa vođstvom Vesprema 11:9 poslije četvrtog gola Ahmeda.

Elison je pogodio sedmerac, a Vujović propustio priliku na isti način na drugoj strani izjednači i Vesprem je otišao na odmor sa golom prednosti - 13:12.

Velika borba nastavljena je u drugom poluvremenu, raspoloženi Obling odbranio je zicer Remiliju i spriječio Vesprem da ode na "plus tri", a Gumersbah je u 40. minutu stigao do izjednačenja 17:17.

Gol za gol igralo se svo vrijeme i u posljednjih pet minuta ušlo se pri rezultatu 24:24, iako je nešto ranije Vesprem igrao minut i po sa dva igrača manje.

Ipak u posljednje četiri minute Vesprem je uspio da se odlijepi, a onda i da se odbrani sa igračem i slavi 27:25.

Treće mjesto na TV turniru šampiona Doboj 2025 osvojio je Kil pobjedom nad Al Ahlijem 33:22. U meču za 5. mjesto Bešiktaš je savladao Slogu 33:20.

(mondo.ba)

