Ovo je najbolja postava 56. TV turnira u Doboju!

Trijumfom rukometaša Vesprema večeras je završen 56. TV turnir šampiona u Doboju.

Mađarski klub, koji je ove godine debitovao na dobojskoj smotri, savladao je u finalu ekipu Gumersbaha rezultatom 27:25, a osim pobjedničkog trofeja i novčane nagrade u iznosu od 10.000 evra, Mađarima su pripale i dvije individualne nagrade.

Tako je slovenački internacionalac Gašper Marguč proglašen za najbolje desno krilo turnira, dok je najbolji među desnim bekovima Hrvat Ivan Martinović.

Najbolji golman je Bertram Obling iz Gumersbaha, a iz tabora poraženog finaliste dolaze i najbolje lijevo krilo i najbolji srednji bek, Tilen Kodrin i Žoao Gomeš. Najbolji lijevi bek je Hešad Ahmed iz Al Ahlija, dok je najbolji među pivotima Veron Načinović iz Kila.

NAJBOLJA POSTAVA 56. TV TURNIRA U DOBOJU

