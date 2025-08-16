Žestok navijački sukob kod Mostara, jedna osoba povrijeđena! (VIDEO)

Incident se dogodio danas u popodnevnim časovima.

Izvor: MUP KS

Žestok navijački sukob dogodio se ove subote u popodnevnim časovima u blizini Mostara.

Pretpostavlja se da se radi o pristalicama Veleža i Zrinjskog, a prema snimcima koje je objavio portal hercegovina.info, do incidenta je došlo u blizini mjesta Polog.

Nekoliko nepoznatih osoba presrelo je jedan kombi i izvršilo napad, a riječ je, kako se ističe, o pristalicama Veleža koje su napale navijače Zrinskog prilikom povratka sa Islanda, odnosno meča "plemića" protiv Breidablika u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope.

Grupa huligana kod Pologa napala osobe u kombiju.pic.twitter.com/kfYa6tedpT — hercegovina.info (@hercegovinainfo)August 16, 2025

''Zabilježen je napad na kombi od strane nepoznatih osoba. Incident je trajao svega nekoliko minuta, a nakon dolaska policijske patrole sve se razišlo. Jedna osoba je zadobila povrede, ali je odbila sve vidove saradnje i ljekarski pomoći. Kada su policijski službenici stigli na mjesto događaja, napadači su se već razbježali, tako da privedenih zasad nema'', potvrđeno je za Hercegovina.info iz MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)