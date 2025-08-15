logo
"Vi ste ubice od 1939. godine": Nezapamćen skandal Izraealaca, od svih optužili baš Poljake

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
0

U Poljskoj su bijesni jer su ih navijači Makabija iz Haife optužili da su ubice zbog dešavanja u Drugom svjetskom ratu, a dobro znamo kako je Poljska prošla.

Navijači Makabija iz Haife optužili Poljake da su ubice Izvor: Twitter/CionaSport

Poljski klub Rakov eliminisao je Makabi iz Haife iz kvalifikacija za Konferencijsku ligu pošto je na neutralnom terenu - u mađarskom Debrecinu - pobijedio 2:0 i prošao dalje (ukupno 2:1). Međutim, taj susret neće se pamtiti po golovima nego isključivo po stvarima koje smo vidjeli na tribinama, a koje su zgrozile Poljake.

Izraelski navijači držali su transparent "Ubice od 1939. godine" kojim su uvredili sve Poljake, s obzirom na to koliko je poljskih Jevreja ubijeno od strane nacističkog njemačkog režima za vrijeme Drugog svjetskog rata.


I ne samo to, novinari koji su pratili utakmicu u Mađarskoj izvještavaju i da su ih navijači Makabija iz Haife verbalno napali. Dobili su prijetnje navijača, vrijeđali su i fudbalere Rakova, tako da je došlo do nezapamćenih incidenata... "Jedan od članova Makabija me je nazvao nacistom. Zbog čega?", upitao je jedan od novinara koji je pratio meč uživo.

Ovo je inače odgovor navijača Makabija na transparent koji su prije toga navijači Rakova okačili u prvom meču, a u kome stoji: "Izrael ubija, a svijet ćuti."


Ipak, čudno je da su navijači Makabija odlučili baš da napadnu Poljake za ono što se dešavalo u Drugom svjetskom ratu. Baš zbog takvih riječi traži se hitna reakcija UEFA i oštra kazna za klub iz Izraela koji učestvuje u međunarodnim takmičenjima uprkos aktivnom sukobu.

