Alkotest za navijače na ulazu na stadion: Policija privodila, nulta tolerancija i potpuni haos pred meč

Navijači Rivera morali su da prođu alkotest da bi ušli na stadion i gledali meč svog omiljenog tima. Policija u Paragvaju je privodila one koji su bili pod dejstvom...

Izvor: Printscreen/X/La Pagina milionaria

Ako ne prođeš alkotest, nema ulaska na stadion, kratko i jasno. To su pravila koje je uspostavila policija u Paragvaju za meč Kopa Libertadores između Libertada i River Plejta i ta pravila važila su za gostujuće navijače, odnosno fanove argentinskog tima. Tolerancija nije postojala.

Dakle, pravilo je bilo prosto, ako alkotest pokaže da je navijač pod dejstvom alkohola, ne može da uđe na stadion. Bez obzira da li se radilo o jednom piću ili većoj količini. Policija je išla toliko daleko da je i privodila one koji su bili pod dejstvom alkohola i autobusom ih je vozila u obližnju policijsku stanicu i tu ih je držala do 15 minuta prije kraja meča, kada ih je pustila da bi izbjegli gužvu i vratili se u svoje smještaje.

Así funciona el control de alcoholemia para los hinchas de River. Quienes dieron positivo no podrán ingresar al estadio y serán llevados a una comisaría a dos cuadras hasta que finalice el partido.pic.twitter.com/0Iv68ElxMm — La Página Millonaria (@RiverLPM)August 14, 2025

Na snimcima i fotografijama koji su počeli da kruže društvenim mrežama vide se bijesni navijači River Plejta. Bili su bijesni zbog takve odluke policijskih snaga, ali ništa nije moglo da se promijeni. Neki će pamtiti i po tome što su dio noći proveli u policijskoj stanici.

Što se meča tiče, završen je bez pobjednika (0:0) i revanš je na programu u Argentini 22. avgusta. Jasno je da će Argentinci da im spreme paklen doček.