Kari Pešić uletio u teren i prekinuo meč Srbije: Selektor pobjesnio na sudiju, prišao mu istog trenutka

Selektor srpskog nacionalnog tima se jako naljutio usred pripremnog meča protiv Njemačke u Minhenu.

Izvor: RTS/Screenshot

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić uletio je na teren na prijateljskoj utakmici protiv Njemačke u Minhenu. Učinio je to nezadovoljan odlukom arbitara, koji su previdjeli da je igrač Njemačke izašao sa terena u aut i nisu dodijelile loptu "orlovima". Sve se to dogodilo u posljednjem minutu treće četvrtine, pri vođstvu 67:53.

Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte 00:59 Svetislav Pešić, svađa sa sudijom Izvor: RTS Izvor: RTS

Selektor Srbije kažnjen je tehničkom greškom, a arbitri nisu pribjegli najtežoj mjeri da ga isključe sa meča, već je ostao kraj aut-linije i nastao da vodi ekipu u finalu prijateljskog "Superkupa" u Minhenu. To je pretposljednja provjera reprezentacije pred početak Eurobasketa 27. avgusta u Letoniji.

U posljednjoj, narednog četvrtka, reprezentacija Srbije igraće protiv Slovenije u Beogradskoj areni.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!