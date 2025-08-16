logo
Kari Pešić uletio u teren i prekinuo meč Srbije: Selektor pobjesnio na sudiju, prišao mu istog trenutka

Kari Pešić uletio u teren i prekinuo meč Srbije: Selektor pobjesnio na sudiju, prišao mu istog trenutka

Autor Dragan Šutvić
0

Selektor srpskog nacionalnog tima se jako naljutio usred pripremnog meča protiv Njemačke u Minhenu.

Srbija Njemačka košarka tehnička greška za Pešića Izvor: RTS/Screenshot

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić uletio je na teren na prijateljskoj utakmici protiv Njemačke u Minhenu. Učinio je to nezadovoljan odlukom arbitara, koji su previdjeli da je igrač Njemačke izašao sa terena u aut i nisu dodijelile loptu "orlovima". Sve se to dogodilo u posljednjem minutu treće četvrtine, pri vođstvu 67:53.

Pogledajte tu situaciju:

Pogledajte

00:59
Svetislav Pešić, svađa sa sudijom
Izvor: RTS
Izvor: RTS

Selektor Srbije kažnjen je tehničkom greškom, a arbitri nisu pribjegli najtežoj mjeri da ga isključe sa meča, već je ostao kraj aut-linije i nastao da vodi ekipu u finalu prijateljskog "Superkupa" u Minhenu. To je pretposljednja provjera reprezentacije pred početak Eurobasketa 27. avgusta u Letoniji. 

U posljednjoj, narednog četvrtka, reprezentacija Srbije igraće protiv Slovenije u Beogradskoj areni. 

