Hrvatski trener otkrio tajnu uspjeha srpske reprezenacije

Trener Cibone Ivan Rudež u nekoliko rečenica objasnio je ključ uspeha nacionalnog tima Srbije u ovoj i prethodnim decenijama.

Izvor: YouTube/Podcast Inkubator/MN Press

Trener Cibone Ivan Rudež (45) objasnio je razloge kontuniranih uspjeha reprezentacije Srbije i "fanatizma" za igrom pod obručima.

"Uvijek je stabilna i dobra. Kod njih je sport Broj 1. Imali su kontinuirani uspjeh krajem devedesetih kada im je skinuta zabrana, postali svjetski i evropski prvaci. Imali su i oni crni period početkom dvijehiljaditih, poslije kojeg se vratio Duda Ivković, postavio program na svoje noge. Stasala je generacija odgajana kroz zlata u mladim kategorijama, generacija 1986, 1987, 1988, predvođena Milošem Teodosićem. Kontinuitet u radu, fanatizam u svim klubovima, eto...", kazao je Rudež za "Podkast inkubator".

Voditelj se saglasio: "Da, ubijaju. Kada vidim kako su im dvorane prije svega pune..."

Sa druge strane, tada je Rudež na primjeru Cibone oslikao jedan od velikih problema hrvatske košarke.

"(Bivši direktor Cibone) Božo Milićević je izgubio od Bed blu bojsa, bio sam na zadnjoj utakmici kada su BBB bili. Cibona - Roma. Pokazali mu srednji prst, a cijelo prvo poluvreme su navijali za Romu, obučeni u Romine navijače, jer im je poskidao neke transparente. Izgubio je sve. Ono što oni imaju i dalje je kultura te košarke, veća je zemlja od Hrvatske, razumljivo je da će isplivati neki talenat više i eto"

Izvor: YouTube/HKS TV

Reprezentacija Srbije je aktuelni bronzani tim sa Olimpijskih igara u Parizu i vicešampion svijeta iz Manile 2023, a na predstojećem Evropskom prvenstvu u Rigi od 27. avgusta "napašće" titulu prvaka Evrope. Prošle decenije srpski nacionalni tim bio je vicešampion sveijta 2014, Evrope 2017. i srebrni sa Olimpijskih igara u Riju. Ti uspjesi pod vođstvom Saše Đorđevića došli su poslije više od decenije čekanja nakon osvajanja poslednjih zlata naše košarke - na Eurobasketu 2001. i Svjetskom prvenstvu 2002, oba puta pod vođstvom Svetislava Pešića, koji je i sada selektor.

Za to vrijeme, Hrvatska je bez medalje još od 1995. godine, kada su njeni reprezentativci pobjegli sa pobedničkog postolja nakon što su reprezentativci SR Jugoslavije postali prvaci Evrope i dok su čekali himnu "Hej Sloveni". Nakon tog bijega sa podijuma, Hrvati se na njega nikad nisu vratili.

Ovog ljeta Hrvatska u pretkvalifikacijama za Mundobasket

Košarkaška reprezentacija Hrvatske ovog ljeta igrala je protiv Danske i Norveške pretkvalifikacije za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2027. godine. Nije se plasirala na predstojeći Eurobasket u grupi uz Francusku i Bosnu i Hercegovinu.

Reprezentacija Hrvatske igrala je u 21. vijeku samo dva puta na Olimpijskim igrama, 2008. u Pekingu kada je bila šesta i 2016. u Riju kada je bila peta. Eurobasket 2025 je prvi u istoriji koji je propustila, dok nije igrala ni na posljednja dva svjetska prvenstva, 2019. i 2023.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!