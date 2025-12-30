logo
Pjanić otvoreno o kraju karijere: "Završio sam s tim"

Autor Haris Krhalić
Miralema Pjanića definitivno više nećemo gledati na zelenim terenima.

Miralem Pjanić definitivno završio karijeru Izvor: Promo/FS BiH

Nekadašnji reprezentativac Bosne i Hercegovine Miralem Pjanić definitivno je završio igračku karijeru i neće se vraćati profesionalnom fudbalu.

U razgovoru za italijanski Tuttosport, Pjanić je potvrdio da je donio odluku o povlačenju, naglasivši da ostaje živjeti u Dubaiju i da mu je sada fokus isključivo na porodici.

"Završio sam s tim (op. a fudbalom). Sada uživam s djetetom i posvetio sam se ulozi oca", poručio je Pjanić i tako definitivno stavio tačku na sve spekulacije.

Njegov posljednji angažman bio je u redovima ruskog CSKA iz Moskve, gdje se stvari nisu razvijale prema očekivanjima. Već tada bilo je jasno da razmišlja o okončanju bogate karijere, što je sada i zvanično potvrdio.

Prije odlaska u Rusiju, Pjanić je nosio dresove brojnih klubova, među kojima su Šaržah, Barselona, Bešiktaš, Juventus, Roma, Lion i Mec. Najdublji trag ostavio je u Juventusu, s kojim je osvajao trofeje i bio jedan od ključnih igrača veznog reda.

Za reprezentaciju Bosne i Hercegovine upisao je 115 nastupa i postigao 17 pogodaka, čime se svrstao među najistaknutije fudbalere u istoriji državnog tima. Zanimljivo je da je kao omladinac nastupao za mlađe selekcije Luksemburga, prije nego što je izabrao da igra za BiH.

