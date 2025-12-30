logo
Trener Valensije pred Partizan: "Pogledajte imena crno-bijelih, tim je pravljen za Fajnal-for"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Trener Valensije Pedro Martinez najavio je meč protiv Partizana

pedro martinez o partizanu i djoanu penjaroji Izvor: MN PRESS

"Evroliga je veoma zahtjevno takmičenje. Ide nam dobro, ali se namučimo da pobijedimo u svakoj utakmici i ne mislim da će večeras biti drugačije", rekao je trener Valensije Pedro Martinez pred meč protiv Partizana u utorak od 20.30 časova.

Crno-bijeli došli su u Španiju uz velike probleme sa igrom, formom i rezultatima, predvođeni novim trenerom Đoanom Penjarojom i u sastavu sa Tajrikom Džounsom, koji navodno želi da ode u Olimpijakos.

"Pogledajte imena igrača koje Partizan ima. Činjenica je da su dobri i očigledno je da nemaju dobru sezonu u ovom trenutku, ali sam apsolutno siguran da će napredovati sa Đoanom Penjarojom. I nadamo se da neće sutra početi taj oporavak, koji će se uskoro dogoditi, jer imaju veliki kvalitet i siguran sam da će Đoan uraditi prave stvari da ih popravi", kazao je on.

Valensija ulazi u meč sa skorom 12-6 i na drugoj poziciji tabele Evrolige, dok su crno-bijeli na učinku 6-12 i trenutno su 18. Za sobom imaju samo tri pobjede u posljednjih 13 kola, uključujući i posljednje mečeve pod Željkom Obradovićem, kratki mandat Mirka Ocokoljića i poraze pod vođstvom Đoana Penjaroje.

"Partizan preduzima prave korake"

Izvor: MN PRESS

  Martinez je dodatno analizirao težak momenat Partizana.

"Njihov tim je sastavljen na početku sezone sa ambicijom da budu konkurent za Fajnal-for i očigledno je da stvari ne idu kako su željeli, ali preduzimaju prave korake da promijene dinamiku i spremni smo za sve poteškoće", rekao je Martinez.



Standings provided by Sofascore

(MONDO)

KK Valensija KK Partizan Evroliga

