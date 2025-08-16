logo
Šreder fasciniran Jokićem: "Najbolji na svijetu, a košarka mu je na trećem mjestu!"

Autor Dragan Šutvić
Najbolji igrač reprezentacije Njemačke Denis Šreder oduševljen je srpskim centrom.

Denis Šreder oduševljen Nikolom Jokićem

Srbija i Nemačka sastaće se u finalu pripremnog turnira u Minhenu u subotu u 20.45. Najprije su izabranici Aleksa Mumbrua pobijedili Tursku u neizvjesnom meču, a onda je srpski tim slavio u susretu sa Češkom. Vrlo dobro se poznaju učesnici finala, a to je potvrdio i lider domaćeg tima Denis Šreder.

NBA zvezda najprije je pričala o Nikoli Jokiću, kao jednom od najboljih igrača reprezentacije Srbije. Ipak, ovog puta fokus nije bio na košarci:

"Fascinantno mi je što mu je košarka zapravo tek na drugom ili trećem mestu u životu", rekao je Šreder za "Magenta Sport".

"On uživa da provodi vrijeme sa porodicom i konjima. Živi za stvari koje su mu važne. Kaže da ne želi da ga u knjigama pamte po košarci, već po tome koliko je dobar kao otac", rekao je Šreder, ali jednostavno nije mogao a da ne doda: "Ali kao igrač, on je najbolji na svijetuTo je jednostavno tako, na osnovu statistike i onoga što je radio u ligi u protekle tri, četiri, pet godina, kako dominira", nije imao izbora Šreder nego da zaključi ovako nešto.

Izvor: Profimedia

Publika u Minhenu sigurno željno iščekuje susret Srbije i Njemačke. Riječ je o ekipama čije rivalstvo na posljednja dva takmičenja privlači veliku pažnju, a orlomne zasluge idu na račun trenera Svetislava Pešića koji je mnogo truda uložio u tamošnju košarku. Može se reći da je Njemačka "ukrala" Srbiji zlato u Manili na Svjetskom prvenstvu, ali je srpski tim uspio da pobijedi na Olimpijskim igrama i obezbijedi bronzanu medalju.

Njemačka se na predstojećem Evropskom prvenstvu nalazi u grupi B u kojoj će igrati protiv Finske, Velike Britanije, Litvanije, Švedske i Crne Gore.

