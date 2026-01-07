Kevin Kigen ima rak: Dvostruki osvajač Zlatne lopte bije najvažniju bitku

Slavni Kevin Kigen ima rak želuca, objavila je njegova porodica

Izvor: LINDSEY PARNABY/EPA

Legenda Liverpula i Njukasla i bivši selektor Engleske Kevin Kigen (74) boluje od raka želuca. Zvanično je saopšteno da će primati terapije nakon što je dugo trpeo abdominalne simptome, koji su doveli do dijagnoze.

"Kevin je nedavno primljen u bolnicu radi daljeg ispitivanja dugotrajnih abdominalnih simptoma. Ispitivanja su otkrila dijagnozu raka, za koji će Kevin primati tretman. On je zahvalan medicinskom timu na intervenciji i kontinuiranoj brizi. Tokom ovog teškog perioda, porodica traži privatnost i neće davati dalja saopštenja", saopštili su njegovi najbliži.

Kevin Kigen je dvostruki osvajač Zlatne lopte, 1978. i 1979. godine, koje je osvojio dok je nosio dres njemačkog Hamburga i sa njim bio prvak Bundeslige i vicešampion Evrope 1980. godine. Ogroman igrački trag ostavio je u Liverpulu, gdje je tri puta bio šampion sedamdesetih i osvajač FA Kupa, ali i šampion Evrope 1977. i osvajač Kupa UEFA. Za reprezentaciju Engleske igrao je 63 puta.

Oglasio se i Njukasl

Bio je devedesetih menadžer Njukasla od 1992. do 1997, potom je vodio Fulam, reprezentaciju Engleske od 1999. do 2000, vodio je i Mančester siti do 2005. i za kraj, još jednom Njukasl 2008.

"Naš bivši igrač i menadžer, Kevin Kigen, primaće tretman nakon što mu je dijagnostikovan rak. Primljen je u bolnicu radi daljeg ispitivanja dugotrajnih abdominalnih simptoma. Kralj Kev. Uz tebe smo na svakom koraku. Nadamo se potpunom i brzom oporavku", saopštio je Njukasl.

Kigen je naslijedio Glena Hodla 1999. kao selektor Engleske, ali je podnio ostavku 2000. nakon razočaravajućeg Evropskog prvenstva i poraza od Njemačke u posljednjoj utakmici na starom Vembliju, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2002.

Preuzeo Englesku poslije bizarnog intervjua Hodla

Preuzeo je Englesku u bizarnom spletu okolnosti, nakon iznenadnog otpuštanja Glena Hodla, zbog intervjua u kojem je rekao da su "osobe sa hendikepom kažnjene za svoje grijehove iz prethodnih života". Zahvaljujući golovima Pola Skolsa u baražu za EURO, Kigenova reprezentacija eliminisala je Škotsku i otišla na Evropsko prvenstvo, na kojem nije napravila uspjeh. Porazi od Portugala i Rumunije bile su uvod u eliminaciju Engleske, bez obzira na pobjedu protiv Njemačke, prvu u istoriji engleske reprezentacije još od finala Svetskog prvenstva 1966. godine.

Poslije Evropskog prvenstva radio je još nekoliko meseci, ali je u oktobru podnio ostavku, poslije poraza od Njemačke.