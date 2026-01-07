logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kevin Kigen ima rak: Dvostruki osvajač Zlatne lopte bije najvažniju bitku

Kevin Kigen ima rak: Dvostruki osvajač Zlatne lopte bije najvažniju bitku

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Slavni Kevin Kigen ima rak želuca, objavila je njegova porodica

Kevin Kigen ima rak želuca Izvor: LINDSEY PARNABY/EPA

Legenda Liverpula i Njukasla i bivši selektor Engleske Kevin Kigen (74) boluje od raka želuca. Zvanično je saopšteno da će primati terapije nakon što je dugo trpeo abdominalne simptome, koji su doveli do dijagnoze.

"Kevin je nedavno primljen u bolnicu radi daljeg ispitivanja dugotrajnih abdominalnih simptoma. Ispitivanja su otkrila dijagnozu raka, za koji će Kevin primati tretman. On je zahvalan medicinskom timu na intervenciji i kontinuiranoj brizi. Tokom ovog teškog perioda, porodica traži privatnost i neće davati dalja saopštenja", saopštili su njegovi najbliži.

Kevin Kigen je dvostruki osvajač Zlatne lopte, 1978. i 1979. godine, koje je osvojio dok je nosio dres njemačkog Hamburga i sa njim bio prvak Bundeslige i vicešampion Evrope 1980. godine. Ogroman igrački trag ostavio je u Liverpulu, gdje je tri puta bio šampion sedamdesetih i osvajač FA Kupa, ali i šampion Evrope 1977. i osvajač Kupa UEFA. Za reprezentaciju Engleske igrao je 63 puta.

Oglasio se i Njukasl

Bio je devedesetih menadžer Njukasla od 1992. do 1997, potom je vodio Fulam, reprezentaciju Engleske od 1999. do 2000, vodio je i Mančester siti do 2005. i za kraj, još jednom Njukasl 2008.

"Naš bivši igrač i menadžer, Kevin Kigen, primaće tretman nakon što mu je dijagnostikovan rak. Primljen je u bolnicu radi daljeg ispitivanja dugotrajnih abdominalnih simptoma. Kralj Kev. Uz tebe smo na svakom koraku. Nadamo se potpunom i brzom oporavku", saopštio je Njukasl.

Kigen je naslijedio Glena Hodla 1999. kao selektor Engleske, ali je podnio ostavku 2000. nakon razočaravajućeg Evropskog prvenstva i poraza od Njemačke u posljednjoj utakmici na starom Vembliju, u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo 2002.

Preuzeo Englesku poslije bizarnog intervjua Hodla

Preuzeo je Englesku u bizarnom spletu okolnosti, nakon iznenadnog otpuštanja Glena Hodla, zbog intervjua u kojem je rekao da su "osobe sa hendikepom kažnjene za svoje grijehove iz prethodnih života". Zahvaljujući golovima Pola Skolsa u baražu za EURO, Kigenova reprezentacija eliminisala je Škotsku i otišla na Evropsko prvenstvo, na kojem nije napravila uspjeh. Porazi od Portugala i Rumunije bile su uvod u eliminaciju Engleske, bez obzira na pobjedu protiv Njemačke, prvu u istoriji engleske reprezentacije još od finala Svetskog prvenstva 1966. godine.

Poslije Evropskog prvenstva radio je još nekoliko meseci, ali je u oktobru podnio ostavku, poslije poraza od Njemačke.

Tagovi

fudbal

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC