"Nije to odlučilo, ali Ledej je namjerno ostavio nogu": Nikola Kalinić progovorio o posljednjem napadu na meču

Nikola Kalinić je poslije utakmice govorio o aktuelnoj formi Crvene zvezde, ali i situaciji iz posljednjeg napada na utakmici protiv Olimpije iz MIlana.

Izvor: Sportklub/Printscreen

Crvena zvezda je poražena na svom terenu od Olimpije iz Milana 82:80, a Nikola Kalinić je propustio priliku da donese pobjedu svom timu. Nakon što je Nikola Mirotić promašio slobodno bacanje koje bi donijelo tri poena prednosti njegovom timu iskusni krilni igrač crveno-bijelih je uhvatio loptu. Potom je vodio loptu, a pošto se ona odbila od noge Zeka Ledeja, sudije su pustile igru.

Na kraju nije uspio ni da šutne Kalinić i Olimpija je došla do pobiede koja je ovaj tim izjednačila sa Crvenom zvezdom na tabeli. Nikola Kalinić je poslije meča govorio između ostalog i o tom detalju sa utakmice kada je davao izjavu za "Sport klub".

"Pa bilo mi je razmišljnje da pređem u prednji dio polja i ako neko izađe da je nekome dodam. Ako niko ne izađe da idem na dvokorak i da se dižem na šut nadajući se pogotku ili faulu. Tako da... Mislim da je Ledej ostavio nogu... Dobar potez, sudije su naravno to okarakterisale da nije namjerno, ali svi koji smo ikada igrali košarku vrlo dobro znamo da je namjerno. Nije to odlučilo utakmicu, trebali smo mi hiljadu stvari da uradimo bolje, ali mislim da je to vrlo lako moglo da bude lopta sa strane i dvije sekunde za nas, za specijal iz auta. Ali dobro, šta da radimo", rekao je Kalinić.

Šta je Nikola Kalinić rekao o ostatku utakmice?

Iako je Crvena zvezda upisala treći poraz zaredom i tim Janisa Sferopulosa polako klizi iz prvih šest ekipa Evrolige vidio je Kalinić i dobre momente u igri. Ipak to na kraju nije bilo dovoljno za trijuf, a uz sve to povrijedio se i jedan od ključnih igrača Džoel Bolomboj.

"Pa dobro mislim da smo se konačno malo digli nakon ovih par poraza u proteklo vrijeme, ovo sve što smo izgubili Mislim da smo bolje krenuli, bolje igrali, bolje se borili. U svakom slučaji i sa pobjedom to bi bila Pirova pobjeda. To je dobra stvar, loša stvar je što se Džoel povrijedio, sad vidječćmo koliko je ozbiljno, ne znam. To su loše stvari i šta da radimo. Borili smo se, neke stvari smo mogli bolje, neke stvari smo mogli lošije. Nema puno filozofije, sami sebe smo stavili u lošu poziciju. Ali i dalje imamo tri utakmice kući, na svakoj se ide na krv i nož na pobedu,. U katastrofalnu smo se situaciju stavili sa ovih nekoliko poraza, pogotovo kući. Ali dobro to je Evroliga, nećemo plakati. Igramo za nekoliko dana sljedeću utakmicu. Nema šta trening, sastanak priča i to je to kao i uvijek. Kažem ti mislim da smo stvarno bolje izgledali nego u proteklom periodu. Zašto se sve to generalno desilo? Ne znam, da znam, vjerovatno da bismo preduprijedili. Idemo dalje", završio je on.