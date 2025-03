Razbio Zvezdu u Beogradu, pa odigrao za nju: Pariz prokockao "+20" i obradovao srpske klubove

Crvena zvezda i Partizan mogli bi da imaju koristi zbog pogotka Silvana Franciska kojim je Žalgiris pobijedio Pariz.

Izvor: X/EuroLeague/printscreen

Košarkaši Crvene zvezde nastavili su sa lošim nizom rezultata u Evroligi - nakon poraza od Žalgirisa u Beogradu i Bajerna u Minhenu, srpski predstavnik je poražen od Olimpije iz Milana (80:82) pred svojim navijačima. Na još jedan neuspjeh nadovezala se povreda Džoela Bolomboja, pa su crveno-bijeli sada u velikom problemu, na samo pet utakmica do kraja ligaškog dijela.

Možda i jedina dobra vijest za Crvenu zvezdu ove večeri stigla je iz dalekog Kaunasa, gdje je Žalgiris savladao Pariz (83:81) i to nakon spektakularnog preokreta. Imali su igrači francuskog tima čak i 20 poena prednosti pred odlazak na poluvrijeme, ali je Žalgiris uspio da se vrati u meč tokom nastavka i stigne do pobjede koja bi mogla da im bude izuzetno važna - ukoliko se do kraja ligaškog dijela namjesti nekoliko rezultata koji su im neophodni.

Junak pobjede litvanskog predstavnika bio je francuski košarkaš Silvan Francisko, koji je ubacio 15 poena, a između ostalog je pogodio i za pobjedu Žalgirisa. On je pretrčao cijeli teren, driblingom izbacio iz igre čuvara i nakon naskoka pogodio za konačnih 83:81. Upravo su to poeni koji veoma znače Crvenoj zvezdi, ali i Partizanu.

Pogledajte Franciskov pogodak za pobjedu:

Francisko je nedavno Crvenoj zvezdi ubacio čak 25 poena u Beogradu, a i tada je bio ključni čovjek za trijumf litvanskog predstavnika u Evropi. Bio je to poraz koji je započeo lošu seriju crveno-bijelih, ali bi poraz Pariza mogao da ih obraduje kada je riječ o konačnom plasmanu na kraju ligaškog dijela.

Crvena zvezda trenutno zauzima šesto mjesto sa skorom 16-13, isti učinak ima i Pariz koji je sedmi na tabeli, ali i Olimpija iz Milana koja je na osmoj poziciji. Pomenutim timovima priključiće se Barselona ili Partizan, odnosno tim koji pobijedi u njihovom međusobnom meču zakazanom za petak veče. Obje ekipe trenutno su na učinku 15-13 i ne treba ni navoditi koliko im je taj susret bitan.

Sa druge strane, Žalgiris je stigao do učinka 14-15, a njihova dobra forma pokazuje da bi u teoriji mogli da se bore za 10. poziciju i mjesto u plej-inu. Konkurenti za tu poziciju biće im ekipe Efesa i Reala koje trenutno imaju skor 14-14, ali i svi timovi koji su trenutno na mjestima za doigravanje.