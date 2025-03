Španski košarkaš crnogorskog porijekla Nikola Mirotić govorio o navijačima Crvene zvezde koji ga obožavaju.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Olimpije iz Milana, a Nikola Mirotić odigrao je još jedan spektakularan meč pred beogradskom publikom. U prvoj izjavi nakon utakmice iskusni košarkaš italijanskog tima pomenuo je navijače Crvene zvezde, ali kada je razgovarao sa novinarima u Beogradskoj areni bio je još konkretniji.

Po Mirotićevim riječima, njemu nije jasno zbog čega dobija ovacije Zvezdinih navijača kada god gostuje u Beogradu. Iako je ponosan na te zvuke sa tribina, ističe da je on niko i ništa, kao i da mu u životu nije uradio ništa čime bi zaslužio takav tretman od crveno-bijele publike u najvećoj košarkaškoj dvoranu u kojoj se igra Evroliga.

"Ponosan sam. Mogu da kažem da sumnjam da to zaslužujem (ovacije), nisam niko i ništa i ne znam šta sam to uradio dobro da bi mene neko lijepo dočekao. Zahvalan sam im i oni to znaju. Ništa meni, slava ide Gospodu. Ja se samo trudim, nisam toliko bitan, ali kad te neko lijepo dočeka, kada skandira, ne mogu da kažem da ne znači. Ipak smo ljudi, znači", rekao je Mirotić.

Vidi opis "Nisam niko i ništa, ne znam šta sam uradio": Nikola Mirotić se obratio navijačima Crvene zvezde Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Osvrnuo se Nikola Mirotić i na samu utakmicu odigranu u Beogradskoj areni. "Ovo je bila važna utakmica za nas, isto koliko i za Zvezdu. Imali smo ideju da se borimo, da imamo neku šansu da pobijedimo. Imali smo tu mogućnost, par akcija u napadu, par skokova u odbrani i pobijedili smo uz malo sreće na kraju", rekao je iskusni košarkaš.

Podsjećamo, Olimpija iz Milana pobijedila je Crvenu zvezdu u 29. kolu Evrolige, pa sada obje ekipe imaju skor 16-13 pred posljednjih pet kola u ligaškom dijelu. Nikola Mirotić je bio najefikasniji igrač ovog meča, iako je njegov nastup bio pod znakom pitanja zbog povrede koju je zadobio na prethodnom meču.