Zajedno su harali po Americi, sada su u Partizanu: Milton vrlo dobra zna Sterlinga Brauna, ali i Zvezdinu "zvijer"

Šejk Milton pohađao isti koledž kao Sterling Braun i Semi Odželej i bili su dio velikog uspjeha.

Izvor: Jevone Moore/Icon Sportswire / Newscom / Profimedia/MN Press

Novo pojačanje KK Partizan Šejk Milton stiže u Beograd posle sezone u Lejkersima i iza sebe ima zavidnu NBA karijeru. Prije nego što ga je draftovao Dalas kao 54. pika 2018. godine, pohađao je SMU (Southern Methodist University) Univerzitet u Teksasu gdje je proveo period od tri godine.

Ono što je zanimljivo je to da se tada sigurno upoznao sa aktuelnim igračem Partizana Sterligom Braunom koji je tamo proveo period od 2013. do 2017. godine, tako da su obojica igrali za "Mustange". To nije sve, i novi igrač Zvezde Semi Odželej im je takođe poznat pošto su zajedno bili šampioni Američke atletske konferencije u regularnoj sezoni i potom na turniru.

Milton je u prvoj sezoni odigrao 30 utakmica sa prosjekom od 10,5 poena, 3,0 skoka i 2,7 asistencija po utakmici i našao se u "ruki" Ol-star timu. U sezoni 2016/17. bio je starter u svih 35 utakmica i ostvario prosjek od 13,0 poena, 4,5 asistencija i 1,3 ukradene lopte po utakmici.

U sezoni 2017/18, Milton je nastupio u 22 utakmice za Mustange, sa prosjekom od 18,0 poena, 4,7 skokova, 4,4 asistencije i 1,4 ukradene lopte po utakmici, da bi na neslavan način završio sezonu, pošto je doživio prelom ruke.

Braun, Odželej i Majk

Najbolji igrač Partizana Sterling Braun je na Univerzitetu SMU bio od 2013. do 2017. godine i ostavio je veliki trag, pošto je bio izabran u drugu petorku konferencije AAC. Braun je prosječno bilježio 13,4 poena i 6,5 skokova po utakmici. Zajedno sa Semijem Odželejom, predvodio je Mustange do rezultata 30-5 i osvajanja prvenstva Američke atletske konferencije u regularnoj sezoni i na turniru.

Odželej je prosječno bilježio 18,9 poena i 6,8 skokova po utakmici i proglašen je za igrača godine AAC. Takođe, Ajzea Majk je pohađao isti koledž, ali je Kanađanin stigao po odlasku Brauna, te je u Teksasu proveo period od dvije godine počevši od 2018.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!