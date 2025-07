Niko ne zna pravo ime Šejka Miltona: Novi bek Partizana ni saigračima ne kaže kako se zove, razlog je sjajan

Šejk je zapravo nadimak novog košarkaša Partizana - Malika Bendžamina Miltona.

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Partizan je predstavio možda i najveće pojačanje za ovu sezonu. Stigao je direktno iz Amerike i potpisao dvogodišnji ugovor NBA kombo bek Malik Bendžamin Milton.

Da to kažete navijačima Partizana verovatno se ne bi sjetili o kome se radi, a da viknete "Malik" ili "Bendžamin" na ulici vjerovatno se ni sam novi igrač crno-bijelih ne bi okrenuo. On traži i hoće da ga zovu "Šejk", a taj nadimak ima duže nego samo ime. Kako? Priča je nevjerovatna.

Kako Šejk od Malik Bendžamin?

Sve je počelo mnogo prije njegovog rođenja, zapravo kreće od njegovog oca. Pokojni Mirin Milton je bio košarkaš i igrao je košarku na dva koledža, a nosio je nadimak "Milk". Razlog za to je što je naglo porastao jednog ljeta i neko od drugara mu je rekao da je razlog za to jer je "pio mnogo mlijeka". Mirionu je od tada zalijepljen nadimak Milk Milton koji je on jako volio.

Kada je majka novog košarkaša Partizana zatrudnjela odmah je "Šejk" dobio nadimak. Ona je ispričala kako ju je jedan prijatelj pomazio po stomaku i pitao je: "Kako je mali Šejk?" Ostala je u čudu, a onda dobila objašnjenje: "Razumiješ? Milk - šejk!"

Milkšejk je vrsta slatkog pića popularna kako u Americi tako i kod nas, a bračnom paru Milton se nadimak toliko svidio da je Šejkov otac otišao kod učiteljice kada je upisao dijete u školu i tražio da ga svi zovu "Šejk", a ne po imenu.

Šta kaže sam... Malik?

Izvor: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

"Stvarno volim svoj nadimak, obožavam ga. Niko me ne zove Malik. Čak i prije nego što sam se rodio zvali su me Šejk. Bio sam Šejk cijeli život", rekao je Milton jednom prilikom, a to su potrvdili njegovi saigrači.

"Izašli smo jednom na večeru i tada nam je rekao da mu to nije pravo ime. Sjajna je priča iza nadimka", rekao je Tobajas Heris, a Majk Sot je dodao: "Uvijek sam mislio da mu je to pravo ime! To je sjajno, uvek saznate nešto novo".