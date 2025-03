"Još jednom smo pokazali da se ne predajemo, nemam šta da zamjerim ekipi", rekao je trener Borca Mladen Žižoić i čestitao Rapidu na zasluženoj pobjedi.

Izvor: Lukas Biereder / imago sportfotodienst / Profimedia

Banjalučki Borac nije uspio da se domogne četvrtfinala Konferencijske lige, ali je još jednom iznenadio fudbalsku Evropu.

Nakon remija 1:1 u Banjaluci crveno-plavi su istim rezultatom završili regularnih 90 minuta u Beču, da bi tek u produžecima poklekli favorizovani Rapid golom kapitena Luis Šauba stigao do pobjede 2:1 i plasmana u naredni krug.

Trener Borca Mladen Žižović poslije meča je istakao da nema šta da zamjeri svojoj ekipi, na koju svi treba da budu ponosni, te iskreno čestitao protivniku.

"Odigrali smo dvije utakmice u kojima nismo poraženi u regularnom dijelu, ali mislim d aje u ovom trenutku Rapid bolji i kvalitetniji da je zasluženo prošao dalje. To treba jasno reći i želim da im čestitam na prolasku dalje. Našim momcima čestitam na cijeloj sezoni u Evropi, na fantastičan način su predstavljali Borac. Svi ljudi koji gledaju Borac, navijači i kompletna Banjaluka trebaju da budu ponosni", rekao je Žižović.

Vidi opis Žižović iskreno čestitao Rapidu: Želim im sreću dalje, a svi koji vole Borac treba da budu ponosni! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: MONDO Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Lukas Biereder / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Lukas Biereder / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: FK Borac Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: MONDO Br. slika: 7 7 / 7

On je još jednom istakao karakter svoje ekipe koja se do borila do samog kraja, a mnogi će reći i zaslužila da dođe do izjednačenja, posebno nakon sporne situacije u 108. minutu kada je Savić pao u šesnaestercu Rapida u duelu sa desnim bekom Bendeguzom Bolom.

"Još jednom smo pokazali da se ne predajemo. Vidjeli ste zadnjih 15 minuta da nismo odustajali. Rapid se branio i odbranio na kraju. Nemamo šta da zamjerimo ekipi. Ipak moramo priznati da je Rapid u ovom trenutku kvalitetniji i želim im sreću u nastavku", zaključio je trener Borca.