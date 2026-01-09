"Nije me sramota što plačem, napravio je ljude od nas": Emotivan govor Tanjge na komemoraciji Kosanoviću

Proslavljeni srpski trener Milorad Kosanović preminuo je u 75. godini.

Izvor: MONDO/MILUTIN VUJIČIĆ

Slavni srpski trener i fudbalski funkcioner Milorad Kosanović preminuo je u utorak, na svoj 75. rođendan, a u njegovu čast danas je na Novosadskom sajmu održana komemoracija u organizaciji FK Vojvodina. Porodica, prijatelji, nekadašnji igrači, treneri, saradnici, svi oni koje je "čika Miša" zadužio za svoga života, došli su danas da mu odaju posljedniu čast, pa je sala bila premala da primi sve.

Komemoraciji su prisustvovali Ljubiša Tumbaković, Dragan Džajić, Dragoljub Bekvalac, Darko Ramovš, kompletna delegacija FK Vojvodina (Dragoljub Zbiljić, Ljubomir Apro, Miroslav Tanjga), Boško Đurovski, Dragoslav Vuković, Milovan Rajevac, Miroslav Vislavski, Saša Semeredi, Aleksandar Linta, Miodrag Pantelić i mnogi drugi...

Posebno emotivan govor tokom koga nije mogao da zadrži suze održao je Miroslav Tanjga koji mu je bio igrač u šampionskoj generaciji 1989. godine u Vojvodini, a tada je Kosanović bio sportski direktor.

"Prije svega, Kosan je bio... on je bio čovjek za sva vremena, čovjek sa kojim ste mogli da pričate na svaku temu, da li je to bio fudbal, da li je to bio život, ili neke nebitne stvari u životu... Uvijek je imao savjet, ja moram da pohvalim njega kao čovjeka jer je od mnogih od nas napravio ljude. Tu prije svega mislim na generaciju 88', 89' koja je osvojila tu šampionsku titulu. On je bio taj koji je zajedno sa Ljupkom Petrovićem i Smederevcem predsednikom oformio ekipu koja je napravila te velike rezultate, to niko nije očekivao", rekao je vidno potrešeni Tanjga.

"Nije me sramota što plačem, ovo su emocije. Otišao je prebrzo, nisam to očekivao. Govorio je da je loše, da ne može da se kreće, mislio sam da će proći. Posljednjih godina sam izgubio toliko kvalitetnih ljudi, pitanje je kada će se više roditi takvi ljudi. Počevši od Siniše, Kosan je bio naš drug, nekad je bio više dobar nego što je morao. Ne znam šta više da dodam, neka mu je vječna slava", rekao je trener Vojvodine.

Na komemoraciji je govorio i Boško Đurovski koji je imao priliku da sarađuje sa Kosanovićem.

Pogledajte 01:50 Boško Đurovski o Miloradu Kosanoviću: Bio je škola Vujadina Boškova i Miljana Miljanića Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:11 Dragan Džajić na komemoraciji Miloradu Kosanoviću, došao da izjavi saučešće porodici Izvor: MONDO/Milutin Vujičić Izvor: MONDO/Milutin Vujičić

(MONDO)