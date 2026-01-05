Dejo Savićević "namjestio" otkaz Miloradu Kosanoviću

Dejan Savićević je namjestio otkaz Miloradu Kosanoviću kada je on bio selektor mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore. O tome se pričalo i 20 godina kasnije...

Milorad Kosanović preminuo je na svoj 75. rođendan posle kraće bolesti. O njemu se prepričavaju mnoge priče, a jedna od njih je bila u sezoni 2004/05 kada je vodio mladu reprezentaciju Srbije i Crne Gore. Tada mu je Dejan Savićević "namjestio" otkaz. Cijeli haos počeo je poslije ubjedljivog poraza od Belgije u Lokerenu (4:0) kada je legendarni fudbaler Crvene zvezde i Milana zahtijevao od Kosanovića da podnese ostavku.

Zašto? Zamjerio mu je što za meč protiv Belgijanaca nije pozvao nijednog igrača iz crnogorskih klubova, već je Crnu Goru predstavljao samo rezervista Mirko Vučinić koji je bio u Italiji. Bio je ljut i što na spisku nije bio golman Miroslav Vujadinović koji je branio za Budućnost i važio u tom momentu za jednog od najboljih mladih golmana u Evropi. Konkurencija na mjestu čuvara mreže bio mu je tadašnji golman Zemuna Vladimir Stojković. Pritisak je nastavljen i u narednim mjesecima, kada je Savićević zahtijevao ostavku "zbog diskriminacije Crnogoraca".

"Idemo u Belgiju, uzmem protokol i vidim da nema nijedan igrač iz Crne Gore, samo je Vučinić rezerva. Pala mi je crna zavjesa pred očima. Izgubimo 4:0, vratio sam se odatle u Brisel jer sam bio u vođstvu puta seniorske reprezentacije. Odem kod Piksija koji je bio predsjednik saveza i kažem mu 'ovaj selektor je noćas završio'. Nemoguće je da ste vi toliko napredovali, a mi nazadovali'. Rekao sam mu da je ovaj bivši ili će sve da puca po šavovima. Vujović mu je bio pomoćnik, čovjek koji je trebalo da brani interese crnogorskih klubova. Napravio sam pritisak i rekao da ću da povučem sve ljude ako ne ode. Stisli su ga, podnio je ostavku", ispričao je Savićević u jednom od ranijih intervjua.

Kako je na to reagovao Kosanović?

Kosanović nije odmah podnio ostavku, kada se to nije dogodilo ostavke su podnijeli Dule Savić, Milovan Đorić, Miroslav Tanjga i Jovica Škoro, svi srpski predstavnici u zajedničkom tijelu FS Srbije i Crne Gore. Četiri mjeseca poslije toga podnio je ostavku.

"Predsjednik Stojković, Terzić i ja smo razgovarali o problemu koji je nastao. Nažalost, ostali smo na istim pozicijama koje su bile kada se pojavila reakcija Savićevića. U najvažniji period koji je pred seniorskom i mladom reprezentacijom ulazimo u atmosferi koja je sasvim suprotna od one koja bi trebalo da bude. Ne mogu i ne želim da radim više sa ekipom koja vodi savez. Verbalne podrške mi više nisu važne. Ne želim da se trošim i svoje ime da stavljam na doboš i da budem španska sapunica ili Evrop(j)esma. Ne želim da gubim prijatelje sticane godinama. Jednostavno, neću više da budem akter ove prljave i ružne priče. Odlazim, dao sam ostavku", poručio je Kosanović tada novinarima i njega je zamijenio Dragan Okuka nekoliko dana kasnije.

Sa Okukom je reprezentacija pobijedila Španiju, Bosnu i Hercegovinu i Litvaniju dva puta i uz remi sa Belgijom i poraz od Španije je prošla kao druga u baraž gdje je sa ukupnim rezultatom 5:2 pobijedila Hrvatsku i prošla na Evropsko prvenstvo gdje je izgubila od Ukrajine u polufinalu.

Šta je Kosanović rekao o Savićeviću?

O riječima Dejana Savićevića i svemu što se dogodilo godinama kasnije pričao je Kosanović u jednoj emisiji.

"Ne interesuje me šta on misli. Nikada nikome nisam dozvoljavao da mi se miješa u posao i sastavlja tim, pa tako ni njemu. Na desnom beku imao sam Baneta Ivanovića i nekog momka iz Crne Gore. Da li sam pogriješio? Ne vjerujem, znate svi kakvu je karijeru napravio Bane. Inače, istina je da je uradio sve da me smijeni. Pomoćnik mi je tada bio Dragan Vujović, uvijek se konsultujem sa pomoćnicima i kada sam ga pitao da li griješim, rekao mi je da ne griješim. Dragan je dobar i korektan čovjek".

"Spremali su mi saobraćajku"

Tvrdio je Milorad i da je tada situacija bila mnogo ozbiljnija nego što je djelovalo i da je morao da podnese ostavku.

"Imao sam razgovor sa Piksijem, bio je i on svjestan da imamo odličnu reprezentaciju, ali mi je rekao da je Savićević nezadovoljan kako vodim tim. Tražio sam od Piksija da mi on da otkaz, na šta mi je on rekao 'Mišo, ja to ne mogu'. Onda sam čuo da mi neko sprema saobraćajku. Vidio sam gdje to ide, odlučio sam da odem sam i to sam i uradio", pojasnio je Kosanović.

Što se tiče tog Evropskog prvenstva, reprezentacija Srbije i Crne Gore poražena je poslije penal serije od Ukrajine, Boško Janković i Milan Purović su bili neprecizni sa "kreča". Okuka je tada pozvao sedmoricu igrača koji su bili "po ukusu" Crnogoraca, našli su se golmani Milorad Vujadinović i Aleksandar Jović, vezni fudbaler Ivan Todorović i četvorica igrača koja su kasnije bila još poznatija - Simon Vukčević, Igor Burzanović, Milan Purović i Mirko Vučinić.

