Ponovo aktuelan sukob srpskog trenera i Dejana Savićevića!

Sukob iz 2004. godine koji je tada potresao fudbalsku Srbiju i Crnu Goru sada je ponovo aktuelan.

Sukob Dejana Savićevića i Milorada Kosanovića počeo je u novembru 2004. godine, nakon što je mlada reprezentacija Srbije i Crne Gore poražena od Belgije u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. Nakon bolnog poraza (4:0) u Lokerenu predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore pozvao je Kosanovića da podnese ostavku i napusti selektorsku funkciju koju je do tada obavljao.

Legendarni fudbaler Crvene zvezde i Milana, tada na mjestu predsjednika FSCG, zamjerio je Miloradu Kosanoviću što za meč protiv Belgijanaca nije pozvan nijedan igrač iz crnogorskih klubova, dok je Crnu Goru predstavljao samo rezervista Mirko Vučinić koji je već igrao u Italiji. Kao dodatak Dejo je naveo i da na spisku selektora nije golman podgoričke Budućnosti Miroslav Vujadinović, iako je u tom trenutku najbolji mladi golman Evrope.

U godinama koje su uslijedile Vujadinović je upisao tri nastupa za mladu reprezentaciju SCG i sve do 2010. godine bio je član Budućnosti. Uslijedio je dio karijere koji je proveo u tri albanska tima, a nakon raspada državne zajednice 2006. godine nijednom nije dobio poziv samostalne Crne Gore. Konkurencija za mjesto u mladoj reprezentaciji bio mu Vladimir Stojković, tadašnji golman Zemuna koji je između ostalog branio za Crvenu zvezdu, Partizan, Nant, Sporting, Vigan, Notingem Forest... I Srbiju, čak 84 puta.

Njegova zamjena na meču protiv Belgije bio je Aleksandar Čanović, tadašnji član Vojvodine i čuvar mreže kojeg je samo nekoliko mjeseci ranije selektor Vladimir Petrović Pižon vodio na Olimpijske igre u Atini. Kasnije u karijeri branio je za nekoliko srpskih klubova poput Voždovca, BSK Borče, Jedinstva iz Užica i drugih, kao i u Makedoniji, Bjelorusiji, Bugarskoj, na Kipru i na Malti.

Pritisak na Fudbalski savez Srbije i Crne Gore nastavljen je i narednih mjeseci, kada je javnost već polako zaboravljala na ubjedljiv poraz u Belgiji. Savićević je zahtijevao ostavku Kosanovića zbog "diskriminacije Crnogoraca". Kako je istakao nedavno u jednom podkastu, Dejo je tada čelnicima FS SCG predlagao da se nađe kompromisno rješenje kako ne bi bojkotovali sve zajedničke sjednice.

"Igramo u Belgiji, uzmem protokol i vidim nema nijedan igrač iz Crne Gore. Jedino je Mirko Vučinić bio rezerva. Tu mi padne crna zavjesa ispred očiju. Izgubimo 4:0, vratim se u Brisel, jer sam bio u vođstvu puta A reprezentacije i odem kod Piksija. I kažem mu, ovaj selektor je noćas završio! Piksi, da nema nikog iz Crne Gore, pa u Čileu je 1987. bilo pet igrača iz Crne Gore", rekao je Savićević i dodao: "Nemoguće da ste vi toliko napredovali, a mi nazadovali. Ovaj je bivši... Ili sve puca po šavovima. Pričam o Kosanoviću, a Vujović mu je pomoćnik, koji treba da brani interese crnogorskih klubova. Napravim veliki pritisak, kažem povući ću sve ljude, ovaj mora da ide... I oni ga stisnu i podnese ostavku Kosanović."

Nakon nekoliko mjeseci tokom kojih je Savićević zahtijevao ostavku Kosanovića, ali i tihog bojkota reprezentacije od strane crnogorskih klubova, kompletna situacija preselila se na viši nivo. Tadašnji predsjednik FS SCG Dragan Stojković Piksi, inače dobar prijatelj i sa Dejanom Savićevićem i sa Miloradom Kosanovićem, zamolio je selektora mlade reprezentacije da podnese ostavku. Kada je Kosanović to odbio, ostavke su podnijeli Dule Savić, Jovica Škoro, Milovan Đorić i Miroslav Tanjga - svi srpski predstavnici u zajedničkom tijelu Fudbalskog saveza Srbije i Crne Gore.

Četiri meča kasnije, Milorad Kosanović je podnio ostavku na mjesto selektora mlade reprezentacije Srbije i Crne Gore jer, kako je objasnio, nije mogao da ostvari saradnju sa čelnicima saveza. "Prije mjesec dana sastali smo se predsjednik Stojković, Terzić i ja, razgovarali o problemu koji je nastao i ostavili prostor da vidimo kojim putem ćemo dalje. Nažalost, ostali smo na pozicijama od prije tri meseca kada se pojavila prva reakcija Dejana Savićevića, poslije teškog poraza mlade reprezentacije od Belgije. U najvažniji period koji je pred A i mladom selekcijom, ulazimo u atmosferi koja je sasvim suprotna onoj koja bi trebalo da bude. Više ne mogu i ne želim da radim sa ekipom koja sada vodi ovaj savez. Verbalne podrške mi više nisu važne. Ne želim da se trošim, da svoje ime stavljam na 'doboš', da budem 'španska sapunica' ili 'Evrop(j)esma'. Ne želim da gubim prijatelje sticane godinama. Jednostavnije rečeno, neću više da budem akter ove prljave i ružne priče", ispričao je medijima tada Kosanović i dodao: "Da, ja odlazim! Dao sam ostavku!"

Poslije samo nekoliko dana Dragan Okuka promovisan je na mjesto selektora nacionalnog tima do 21 godine. "Obaviću razgovore sa gospodinom Kosanovićem, ali i drugim trenerima poput Vladimira Vermezovića, Ratka Dostanića i šefova struke u crnogorskim klubovima. Ne očekujem probleme sa klubovima iz Crne Gore", rekao je Okuka, pre nego što je u stručni štab vratio nekadašnjeg crnogorskog fudbalera Dragana "Guza" Vujovića. On je bio i Kosanovićev pomoćnik pre crnogorskog bojkota, zbog kojeg je napustio mesto u stručnom štabu.

Fudbalska reprezentacija Srbije i Crne Gore pod komandom Dragana Okuke savladala je Španiju, Bosnu i Hercegovinu i dva puta Litvaniju, uz remi protiv Belgije i poraz u drugom meču sa Špancima. bilo je to dovoljno za drugo mjesto u grupi i plasman u baraž gdje je ukupnim rezultatom 5:2 pobijeđena Hrvatska. I pored svih turbulencija koje su se desile tokom kvalifikacija, ekipa je izborila odlazak na veliko takmičenje, ali... Priča od prije skoro 20 godina ponovo je aktivna u regionalnim medijima.

Gostovanje Dejana Savićevića "izazvalo" je reakciju Milorada Kosanovića koji nije želio da prećuti to što se njegovo ime ponovo pojavljuje u javnosti. "Ne interesuje me šta Dejan misli. Nikada nikome nisam dozvolio da mi se miješa u posao i sastav tima, pa tako ni njemu. Imao sam na desnom beku Baneta Ivanovića i nekog momka iz Crne Gore. Da li sam pogriješio? Ne vjerujem, svi znamo kakvu je karijeru napravio Bane. Inače, istina je to što on priča, da je sve uradio da me smijeni", rekao je Kosanović tokom gostovanja na "Prvoj" televiziji i dodao: "Meni je pomoćnik tada bio Dragan Vujović, koji je izgleda sada oponent Dejanu Savićeviću u borbi za Fudbalski savez Crne Gore. Uvijek se konsultujem sa svojim pomoćnicima, pa je tako bilo i sa Draganom. Kada sam ga pitao da li griješim, kod izbora igrača, rekao mi je da ne griješim! Inače, Dragan je jedan dobar i korektan čovjek."

Pomenuo je Milorad Kosanović tom prilikom i saobraćajnu nesreću za koju je čuo da mu se "namješta". Navodno, on je bio meta zbog situacije oko mlade reprezentacije. "Imao sam razgovor sa Piksijem. I on je bio svjestan da imamo odličnu reprezentaciju, ali mi je rekao da je Savićević nezadovoljan kako vodim tim. Tražio sam od Piksija da mi on da otkaz, na šta mi je on rekao 'Mišo, ja to ne mogu.' Onda sam čuo da mi neko sprema saobraćajku... Vidio sam gdje to ide, pa sam odlučio da sam odem! I otišao sam", rekao je iskusni trener.

Burna dešavanja u mladoj reprezentaciji nastavljena su jer je Dejo održao sastak sa Okukom. "Šta se dešava? Dolazi ovaj Okuka na tu neku utakmicu Budućnost - OFK Beograd i ja mu kažem 'Slušaj, imaš 18 igrača, zovi četiri igrača iz Crne Gore. Imam iz Sutjeske par igrača, iz Budućnosti par igrača, iz Zete par igrača. Odluči se od njih sedam-osam, zovi četiri. Imaš rezervnog golmana, uzmi jednog od ove trojice. Ne mora niko da igra, ali daj... Zovi", ispričao je Dejan Savićević nedavno.

I da... Dragan Okuka je na Evropsko prvenstvo u Portugalu 2006. godine, gdje je SCG takmičenje završila lošijim šutiranjem penala od Ukrajinaca u polufinalu, poveo čak sedmoricu fudbalera "po ukusu" Crnogoraca. U nacionalnom timu našli su se golman Budućnosti Milorad Vujadinović, golman Zete Aleksandar Jović, vezni fudbaler Zete Ivan Todorović i kasnije veoma zvučna imena regionalnog fudbala - Simon Vukčević, Igor Burzanović, Milan Purović i Mirko Vučinić.