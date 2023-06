"Svi znamo kakvi su Amerikanci!" Dejo otišao na finale Lige šampiona, pa napao vlasnike Milana: Nije vam ovo NBA!

Dejan Savićević nije baš najzadovoljniji odnosom vlasnika Milana prema Paolu Maldiniju.

Jedan od onih koji će imati priliku da uživo gledaju finale Lige šampiona koje je na programu od 21 čas u Istanbulu je i Dejan Savićević. Nekadašnji fudbaler Crvene zvezde i MIlana, kao i dugogodišnji predsjednik Fudbalskog saveza Crne Gore pričao je pred finale o svojim očekivanjima od utakmice, ali i o situaciji u bivšem klubu.

Istakao je da ne vjeruje da Inter može da iznenadi Siti, a čak je rekao da je i prošle godine očekivao da Pep Gvardiola sa "građanima" uzme pehar.

"Zadovoljstvo je biti ovdje i gledati finale Lige šampiona. Da li Inter može da pobijedi? Teško, oni se sastaju sa velikim timom koji ima sjajnog trenera, vjerovatno najboljeg u posljednjih 15 godina. Čudno je kako Siti sa Gvardiolom nije uzeo trofej prošle godine. Taktika će da presudi, a niko ne igra kao Englezi. Inter takođe ima dobre igrače, sviđaju mi se Barela, Lautaro, Brozović, a Dimarko igra dobro. Ipak odbrana 'nerazura' ima neke mane", rekao je Savićević.

Njegov Milan je stigao do polufinala, gdje su bili u potpunosti nadigrani od strane gradskog rivala, a nakon titule koju su osvojili prošle sezone sada su u Seriji A završili kao četvrti i izborili su odlazak u Ligu šampiona. Pored toga, američki vlasnici su riješili da otpuste Paola Maldinija, što se Savićeviću nije svidjelo.

"Maldini da ode? Nisam to očekivao, pa prošle sezone su uzeli titulu i ostvarili su sjajne rezultate. Ove sezone su bili loši, ali imali su mnogo povreda, a opet su stigli do polufinala Lige šampiona. Ne znam razloge za rastanak, čitao sam da su nezadovoljni pojačanjima koje je doveo. Ali svi znamo kakvi su Amerikanci. Oni ne shvataju fudbal, drugačije doživljavaju ovaj sport. Kod njih nema ispadanja iz lige, to je pogrešno. Misle da je fudbal kao NBA, a nije tako", rekao je Savićević.