"Proglasite pobjedu 20:0 i kraj priče": Janakopulos udario na Evroligu zbog bizarne odluke

"Proglasite pobjedu 20:0 i kraj priče": Janakopulos udario na Evroligu zbog bizarne odluke

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Vlasnik Panatinaikosa smatra da bi Olimpijakos trebalo kazniti zbog odloženog meča protiv Fenerbahčea.

Dimitris Janakopulos o otkazivanju utakmice Olimpijakos i Fenerbahčea Izvor: EPA/GEORGE VITSARAS/ANA-MPA

Evroliga je odlučila da odloži meč Olimpijakosa i Fenerbahčea zbog izuzetno lošeg vremena koje je pogodilo Grčku. Obilne padavine napravile su problem u Atini, prokišnjavala je i dvorana u kojoj igraju crveno-bijeli iz Pireja, ali to nije bilo dovoljno da se kontroverzni vlasnik Panatinaikosa pomiri sa odlukom koju je takmičenje donelo.

Dimitris Janakopulos tvrdi da uslovi nisu ekstremni, da se mnogo puta košarka igrala u takvim okolnostima i da Olimpijakos mora biti kažnjen jer nije obezbijedio uslove za meč. Za početak - meč bi trebalo da bude registrovan službenim rezultat u korist Fenerbahčea, kaže temperamentni Grk čije izjave već godinama privlače mnogo pažnje.

"Ovo nisu ekstremni vremenski uslovi, ovakvo vrijeme smo doživeli mnogo puta dosad. E, sad, regulative su vrlo jasne. Ako nisu obezbijeđeni uslovi za odigravanje utakmice u normalnim uslovima, optimista sam da će biti dodijeljena odluka da se proglasi pobjeda gostiju rezultatom 20:0. Hajde da vidimo šta će biti", napisao je Dimitris Janakopulos.

Po informacijama koje su za sada dostupne javnosti, Evroliga ne planira da registruje meč službenim rezultatom. Olimpijakos se ponudio da plati sve troškove Fenerbahčeu, ali i arbitrima koji su doputovali u Pirej, a tri strane bi kasnije trebalo da se dogovore oko novog termina u kojem će se igrati utakmica.

Ovaj meč izuzetno je bitan za oba tima, jer grčki i turski velikan već sada moraju da misle na što bolje pozicioniranje pred plej-of. Olimpijakos i Fenerbahče imaju isti skor (8-5) u dosadašnjem toku takmičenja, a izjednačeni sa njima su još Valensija i Barselona. Crvena zvezda i Panatinaikso imaju skor 9-4, Monako je na 9-5, dok Žalgiris i Real Madrid imaju 8-6.

Tagovi

Dimitris Janakopulos KK Olimpijakos KK Panatinaikos

