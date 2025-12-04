Odložen meč Evrolige: Dva velikana ne igraju zbog nevremena

logo
Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Olimpijakos i Fenerbahče neće igrati meč 14. kola u zakazanom terminu.

Evorliga odgođena utakmica Olimpijakos Fenerbahče Izvor: MN PRESS

Derbi meč 14. kola Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea je odložen, zvanično je saopštilo takmičenje najboljih evropskih timova. Razlog za odlaganje utakmice koju je trebalo da igraju velikani evropske košarke je loše vrijeme koje je pogodilo Grčku, a posebno predio oko Atine i Pireja, njenog predgrađa.

Utakmica je bila zakazana za četvrtak u 20:15, a trenutno nije poznato za kada će biti odložena. Ovo je trebalo da bude prvi ovosezonski duel Olimpijakosa i Fenerbahčea, ali i jedan najzanimljivijih mečeva u 14. rundi Evrolige pošto za oba tima ima izuzetan značaj. Obke ekipe trenutno imaju skor od 8-5.

"Meč 14. kola ligaškog dijela sezone Evrolige između Olimpijakosa i Fenerbahčea je odložen na preporuku lokalne vlade zbog ekstremnih vremenskih uslova koji danas pogađaju područje. Evroliga će zajedno sa pogođenim timovima razmotriti najbolje moguće opcije za odigravanje utakmice na osnovu dostupnih termina. Više informacija biće objavljeno u narednim danima", navodi se u kratkom saopštenju takmičenja.



Standings provided by Sofascore

