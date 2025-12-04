"Evroliga ubija trenere": Da li je zbog ovoga otišao Željko Obradović?

Trener Barselone Ćavi Paskval bez ustručavanja je govorio o situaciji u Evroligi.

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Trener Barselone Ćavi Paskval govorio je o nemilosrdnom rasporedu u Evroligi, promenljivim rezultatima i " skupim cehovima" koje najčešće plaćaju treneri. Nedavno je Željko Obradović podnio ostavku na mjesto prvog trenera Partizana i tako preuzeo odgovornost za neuspjehe tima, da li je i on "žrtva" problema o kome je govorio španski stručnjak?

Paskval je zamijenio Đoana Penjaroju na klupi katalonskog giganta, ali je svjestan da u modernoj košarci i ubitačnom ritmu u Evroligi niko nije siguran.

"Rekao bih da je, sa novim sistemom, Evroliga takmičenje koje 'ubija trenere'. Svi se vrlo brzo nerviraju. Toliko je utakmica da je veoma teško pronaći kontinuitet. Često se stvari prenose iz prethodnih godina. Novu sezonu počinjete već opterećeni, a kada stvari krenu loše, strpljenje brzo nestane", rekao je Paskval za Mundo Deportivo.

Smatra da je ovo jedna od najkonkurentnijih sezona ikada, ali traži razumijevanje navijača i košarkaške stručne javnosti.

Ćavi Paskval

Izvor: NEBOJSA PARAUSIC/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Veoma je konkurentno. Ako pogledate tabelu, samo jedna pobjeda razdvaja prvih devet ili deset timova. Bilo koji tim može pobijediti bilo koji drugi; toliko je utakmica da se, ako vam fizički nivo padne, to veoma vidi, a ako imate povrede, to je takođe izraženo. Biti zdrav i spreman da se takmičiš mnogo pomaže svim ekipama. Na kraju, navijači, ali i vlasnici se mnogo fokusiraju na pobjedu ili poraz, ali razumijevanje zašto pobjeđuješ ili zašto gubiš je veoma važno za razumijevanje kontinuiteta tokom cijele sezone. Obično su kraj novembra i početak decembra pravi košmar za trenere."

Paskval je već digao ruke, smatra da je raspored takav kakav je i da igrači i treneri tu ništa ne mogu da urade.

"Raspored je bitka koju nećemo dobiti. Možemo voditi sve moguće rasprave, ali to je nešto što je daleko van kontrole igrača ili trenera. Iako imamo udruženja preko kojih možemo da se žalimo na mnogo toga, raspored je takav kakav je, moramo da se prilagodimo i damo sve od sebe. Ludilo je, ima mnogo povreda i moramo da preživimo ove udarce sa kojima se suočavaju svi timovi".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!