Trener Crvene zvezde Saša Obradović iznio je očekivanja pred meč sa Zvezdom.

Izvor: Mikhail Sinitsyn / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde dočekuju ekipu Barselone u petak od 20 časova, u okviru 14. kola Evrolige. Crveno-bijeli su trenutno na diobi prve pozicije sa Hapoelom i Panatinaikosom, a trener Saša Obradović ponovo može da računa na Dejana Davidovca.

Istakao je da je Kodi Miler-Mekintajer u posljednje vrijeme preopterećen i očekuje da Grejem i Batler što prije uđu u ritam i odmijene ga.

"Radili smo na stvarima koje su nam nedostajale. Čistili smo detalje koji su bitni za napad i odbranu. Iako nismo imali pun roster, mislim da smo odradili dobar posao. Sad treba razmišljati i o rotaciji igrača. Kodi koji je u najvećoj ulozi i preopterećenošču minutima i važnosti, dok sa druge strane imamo Davontea i Batlera koji se uklapaju. O tome treba da se povede računa. Vidjećemo šta ti utakmica i situacija na terenu daješ. To nam je u glavi, treba razmišljati na duže staze", rekao je Obradović.

Očekuje tešku utakmicu, ali smatra da je izostanak Nikolasa Laprovitole veliki hendikep za Katalonce.

"Igramo protiv protivnika koji je imao vremena da se adaptira na novog trenera, koji je jedan od najboljih u Evropi. Bitno je da zabilježimo pobjedu. Očekujem Barselonu u punom sjaju, iako je izostanak Laprovitole veliki", dodao je Obradović.

Dejan Davidovac će konkurisati za tim poslije povrede, dok se čeka povratak Ebuke Izundua i Džoela Bolomboja. Plavšić je "izgubljen" na duži vremenski period.

"Davidovac je izostao jedno vrijeme, zadnja dva treninga je odradio i spreman je da igra. Drugo je sve kako je bilo. Znamo da smo izgubili Plavšića na jedno vrijeme. To je ekipa sa kojom nastupamo sada", kaže trener Zvezde.

Šta se dešava sa Bolombojem?

Vidi opis "Neću da se bavim Bolombojem": Saša Obradović jasan pred meč sa Barselonom, jednog igrača mora da rastereti Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Nedavno se pojavio snimak na kome Džoel Bolomboj trenira punom parom i njegov povratak se očekuje u januaru. Obradović u ovom momentu ne želi da se bavi njegovim statusom.

"Ne mogu i ne treba da se bavim Bolombojem, na kraju krajeva. Nije samo da treba da dođe, potrebna je fizička sprema i integracija ponovo u tim koliko on znao neke saigrače. S obizorom na to da je on veliki kvalitet i igrač koji je nama neophodan, bitno je samo da bude zdrav i da nam da ono što može", rekao je Obradović.

Grejem i Batler se i dalje privikavaju na evropsku košarku, ali stručni štab ima velika očekivanja od njih dvojice.

"Svaki dan su i jedan i drugi bolji. U početka je bilo, neću da kažem glupih, ali ne dobrih poteza Batlera. Devonte gleda malo duže i shvata stvari koje treba da se rade. Batlerovi koraci napretka su veliki, voli da sarađuje i sluša ono što mu se kaže", zaključio je Obradović.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!