Veliki posao Crvene zvezde: Ljubimac navijača došao na tri mjeseca, ostaje mnogo duže

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Crvena zvezda obradovala navijače potpisivanjem ugovora sa Donatasom Motiejunasom.

Donatas Motiejunas ostaje u Crvenoj zvezdi do kraja sezone Izvor: Pedja Milosavljevic / Alamy / Profimedia

KK Crvena zvezda odlučila je da u svojim redovima zadrži Donatasa Motiejunasa. Iskusni litvanski centar stigao je prije mjesec dana iz Monaka na tromesečnu pozajmicu, ali već na trećini te saradnje odlučeno je da se sklopi dogovor po kome će tako Motiejunas ostati do kraja sezone crveno-bijeli.

"Na sastanku koji je održan u utorak između predsjednika KK Crvena zvezda Meriianbet Željka Drčelića i litvanskog centra, postignut je dogovor na obostrano zadovoljstvo da Donatas nastavi da nosi naš crveno-bijeli dres", saopšteno je iz kluba.

Takođe, Zvezda poručuje da je njegov ostanak veliko pojačanje za Zvezdu jer je "od prvog dana dolaska u klub, svojim ponašanjem na terenu, van njega, liderstvom koje je pokazao u teškim trenucima, kao i radnim navikama koje su za primjer i u njegovoj 36. godini, pokazao da je pravo pojačanje za tim - u svakom smislu".

Poručili su iz Zvezde da se učinak iskusnog Litvanca ne može gledati samo kroz brojke, nego i kroz to kakav je utisak ostavio na svlačionicu ekipe u kriznim trenucima u trenutku poslije smjene Janisa Sferopulosa.

Donatas je do sada imao izvanrednu karijeru koju je počeo u Žalgirisu, nastavio u Benetonu, a onda je od 2011. godine punih 8 sezona nastupao u NBA ligi za Hjuston, Nju Orleans, San Antonio. Od 2021. godine član je Monaka sa kojim je osvojio dvije titule prvaka Francuske, jedan kup i igrao finale Evrolige.

Ove sezone u 11 utakmica u dresu Zvezde zabilježio je prosjek od 8,3 poena, 2,6 skokova i jednu asistenciju po meču.

