Bivši predsjednik Crvene zvezde Nebojša Čović komentarisao uspjehe crveno-bijelih pod vođstvom Saše Obradovića. Smatra da je upravo trener najveća šansa kluba sa Malog Kalemegdana.

Izvor: MN Press/RTS/Screenshot

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović komentarisao je uspjehe Crvene zvezde nakon dolaska Saše Obradovića i njen uspon sve do vrha tabele Evrollige, gdje se trenutno nalazi.

"Uložio sam 14 godina života u Zvezdu počev sa ljudima koji su tada bili sa mnom, od zaplijene koševa, gotovo ni od čega. Jako mi je drago da Crvena zvezda ima takve rezultate, ali bi trebalo da budemo na zemlji i bez euforije. Imali smo i prošle godine rezultate koje smo proglašavali najboljim, a Zvezda je i prije sa manjim budžetom ušla u osam u Evroligi sa Radonjićem, pa nas je izbacio CSKA. Doduše, bio je i manji broj klubova".

Komentarisao je bivši predsjednik Zvezde i odličan početak drugog mandata Saše Obradovića na klupi crveno-bijelih. Prethodni, dok je Čović vodio klub, nije bio uspješan i rastanak nije bio lijep, već je trener tužio crveno-bijele.

"Saša Obradović je odlična promjena i meni je jako dobro i napravio je određene korekcije, imali smo saradnju, malo je bilo drugačije vrijeme, bila je korona".

"Saša Obradović je najveća šansa kluba"

Vidi opis "Uložio sam u Zvezdu 14 godina, još od zaplijene koševa": Nebojša Čović rekao ime i prezime najveće šanse kluba Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Djordje Krstic/© MN press, all rights reserved Br. slika: 6 1 / 6 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 6 2 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 3 / 6 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 4 / 6 Izvor: MN PRESS Br. slika: 6 5 / 6 Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED Br. slika: 6 6 / 6 AD

Upitan za Obradovićevu tužbu prema Zvezdi u toj sezoni 2020/21, Čović je rekao da je branio interese kluba. Ipak, akcenat stavlja na trenutnu - pozitivnu situaciju i smatra da je srpski stručnjak najveća šansa kluba.

"Pa dobro, moje je da štitim klub od svakoga ko misli da treba da uzme od kluba, a da to nije zaradio. Po meni je Saša Obradović sada najveća šansa u klubu, treba mu dati maksimalnu podršku, pratim kako radi i šta radi, mislim da je zreo, iskusan i ako Zvezda bude stabilno išla, mislim da može da napravi dobar rezultat".

Promijenjen je koncept i sada su u Zvezdi među vodećim ulogama stranci.

"Svako ima pravo da pravi svoj koncept i odgovaraće za njega. Uvijek sam bio za varijantu domaćih igrača uz pomoć stranih, jer domaći igrači znaju šta su derbi i važne utakmice. Dok sam bio predsjednik, taj koncept se pokazao rezultatima, bilo je 26 trofeja. Šta se mjeri kao uspješan rad u sportu, ako ne trofej? Od 1945. do 2011. bilo je 25 trofeja, od 2011. do prošle godine bilo je 26 trofeja".

Da li je realno postaviti Fajnal-for kao Zvezdin cilj?

"Nije to ispravan pristup, trofej je trofej, nemojmo omalovažavati domaću ligu i Kup. ABA liga? Ne znam zašto se igra", rekao je Čović.