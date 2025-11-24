"Upravni odbor KSS nije raspušten": Nebojša Čović objasnio šta se dešava u srpskoj košarci

Nebojša Čović oglasio se na treningu reprezentacije Srbije i demantovao je da je došlo do raspuštanja Upravnog odbora KSS.

Predsjednik košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović bio je na otvorenom treningu reprezentacije. Pružio je podršku novom selektoru Dušanu Alimpijeviću i ekipi. Poslije toga se obratio medijima i istakao da Upravni odbor KSS nije smijenjen.

"Nisam bio na toj Sjednici, imali smo neke druge poslove. Usvojen je novi Statut, oko tog novog Statuta je UO donio odluku da ga nije podržao. Objasnili smo zašto, nije u skladu sa Zakonom o sportu i nekim drugim regulativama, bez ikakve gužve. Usvajanje novog Statuta ne znači razrješenje bilo koga u Upravnom odboru. Niko nije razriješen, sve se normalno nastavlja. Takve neistine nam nisu potrebne u FIBA 'prozorima' u smislu destabilizacije košarkaškog sistema. Mi nastavljamo da radimo, vidjećemo kako će ići. Imali smo problem u UO, jer je sportska inspekcija Ministarstva sporta konstatovala da imamo trojicu članova UO u sukobu interesa i zatražila je da oni budu razriješeni. Ne razrješava ih UO nego Skupština, ali to nije bilo na Skupštini. UO normalno funkcioniše, nastavićemo da radimo", rekao je Čović.

Selektor Alimpijević je rekao da je reprezentacija dobila neke bolje uslove za rad, a Čović je nakratko riječ prepustio potpredsjedniku za mušku košarku Nenadu Krstiću koji je stajao pored njega.

"Mogu da kažem da prvi put u istoriji Saveza idemo u nekom poluprofesionalnom pravcu. Obezbijedili smo budžet i angažovali trenera profesionalca, takođe i kondicioni dio i to ne jednog, nego četiri kondiciona trenera. Pratimo sve kandidate, vrši se monitoring, ne samo košarkaški, nego i zdravstveni dio, unaprijeđen je i medicinski dio. Unaprijedili smo dosta, ne samo seniore već i mlađe selekcije i ide ka boljim i višim nivoima. I kao bivši igrač mogu da kažem da nikada nismo imali ovakve uslove, a i sada na ovoj funkciji nikada bolji uslovi nisu bili", objasnio je Krstić.

"Nismo imali neopravdane izostanke"

Na kraju obraćanja Čović je govorio i da nije bilo nikakvih neopravdanih izostanaka u smislu igrača koji neće igrati za Srbiju u mečevima sa Švajcarskom i Bosnom i Hercegovinom.

"Vjerovatno je selektor rekao koji igrači su se odazvali, što nismo imali sinoć, imamo večeras. Po informacijama koje imam nemamo nijedan neopravdan izostanak. Ili se radi o povrijeđenim igračima ili o tome da li igrača pušta klub ili ne. Ovo je selekcija, biće tu još nekih igrača, možda se još neki igrač pojavi. Nemojte ovu našu priču da shvatite kao demanti, već kao iznošenje istine", zaključio je Čović.