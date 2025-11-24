Raspušten Upravni odbor KSS: Velika reforma u srpskoj košarci, stižu nova pravila

Upravni odbor Košarkaškog saveza Srbije raspušten je, a uskoro će biti izabrani i novi članovi

Izvor: KSS

Košarkaški savez Srbije održao je vanrednu Skupštinu na kojoj je, prema saznanjima Meridian sporta, dvotrećinskom većinom usvojen novi statut. Time je automatski raspušten dosadašnji Upravni odbor, a u narednih 15 dana predsjednik Skupštine će zakazati novo zasjedanje na kojem će biti izabrani novi članovi.

Po novim pravilima, u Upravnom odboru će ubuduće sjediti predstavnici svih regionalnih saveza u Srbiji. Skupština će, u skladu sa Zakonom o sportu, birati i potvrđivati članove UO, što je promjena u odnosu na raniju praksu kada je to bila nadležnost predsjednika.

Novi Upravni odbor imaće ukupno 13 članova: sedam iz regionalnih saveza (Beograd, Vojvodina, Centralna, Zapadna, Istočna, Južna Srbija i Raško-Kosovsko-metohijski savez), četiri člana iz privrednog sektora, uz predsjednika i potpredsjednika. Za razliku od prethodnog sastava, biće samo jedan potpredsjednik umjesto dosadašnja četiri.