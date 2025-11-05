"Htio sam da Marina ostane": Čović otkrio zašto je Srbija dobila novog selektora

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije predstavio je novog selektora najboljih srpskih košarkašica.

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Ženska košarkaška reprezentacija Srbije dobila je novog selektora - Miloš Pavlović vodiće najbolje srpske igračice već 12. novembra na Islandu, a koji dan kasnije imaće premijeru i u Beogradu, protiv nacionalnog tima Portugala. Pred novim šefom struke je veliki zadatak i teret nasljedstva Marine Maljković, ali predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović vjeruje da će novi trener uspješno obavljati funkciju selektora.

"Imaćemo veliku podršku onih koji poznaju žensku košarku. Žene su prvakinje Evrope, muškarci nisu... To je sve sport, okliznuli smo se u Rigi. Imao sam ideju da Marina nastavi posao selektorke, ali preovladao je rezon da počinje novi ciklus, a Marina, koja je najavljivala odlazak, željela je da prekinemo saradnju. Ona je sada u ženskom košarkaškom klubu Crvena zvezda, tako da smo riješili da krenemo sa novim ljudima", započeo je Čović.

"Nisam imao dilemu u vezi sa Milošem, dolaze mlađi ljudi. Vodićemo računa da niko ne smije da ugrozi tuđe cipele - kad to kažem, mislim: Marina je ostavila veliki trag, ali mi ulazimo u novi ciklus i znamo šta treba da radimo sa novim igračicama. Imamo tri trenera u ženskoj konkurenciji koji će biti profesionalci, to je cilj i sa muškom selekcijom."

"Hoćemo to da postignemo, potrebni su finansijski uslovi, ali imaćemo stalno zaposlene selektore. Možda nije vrijeme, ali rekao bih i da sam poznavao Miloševog oca, koji je napravio klub Radivoj Korać. Nadam se da će Miloš nastaviti njegovim stopama. Biće teško - ovdje svi očekuju da smo već osvojili Evropu, sve. Niko ne uvažava da i drugi imaju talenat i da rade, da drugi uče od nas..."

"Vjerujem da ćemo napraviti određene rezultate, ali bez opterećenja. Na negativi i na nesreći ne može da se živi. Meč nas očekuje 12. novembra, sve pozvane reprezentativke su se odazvale, što me raduje. Imamo talenata u ženskoj košarci i nadam se da ćemo je vratiti na pravi put, slično je i u muškoj. Kad se napravi rezultat, mora da se napravi prostor za sljedeći rezultat, a ne da se samo pokrijemo njime kao ćebetom. Kvalifikacije neće biti lake ni u muškoj, ni u ženskoj konkurenciji. Milošu čestitam na izboru, kao i Miljani i Draganu", rekao je Čović.

"Ovo se dešava prvi put u istoriji"

Miloš Pavlović, novi selektor reprezentacije Srbije

Izvor: MONDO/Tijana Jevtić

Medijima se potom obratila i potpredsjednica Košarkaškog saveza Srbije Ana Joković. "Da se zahvalim bivšoj selektori, postigli smo istorijske rezultate, naravno - da poželim dobrodošlicu Milošu, vodio je mlađe selekcije sa velikim uspjehom, zaslužio je ovo. Jako je nezgodan trenutak utakmice koje igramo su jako blizu, ali nadam se da ćete mu pružiti podršku", započela je.

"Postoje planovi i za narednu sezonu, s obzirom na to da sljedeće godine nemamo takmičenja, Pavlović će biti selektor i U20 selekcije, imaćemo zaposlene selektore i mlađih kategorija, prvi put u istoriji, selektorka juniorski ostaje Miljana Bojović, Dragan Vuković će voditi U16 reprezentaciju. Ovo je podrška novom projektu, zahvalnost Savezu što su jednoglasno odabrali Miloša za selektora. Srbija prvi put ima čarter do Islanda, jer je veoma gust raspored i to će nam veoma značiti. Takođe, da dodam još da će Jelena Bruks biti tim menadžer reprezentacije", navela je Ana.