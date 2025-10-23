logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marina Maljković napravila evropsku Zvezdu: Najveći protivnik u grupi pobijeđen u gostima

Marina Maljković napravila evropsku Zvezdu: Najveći protivnik u grupi pobijeđen u gostima

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkašice Crvene zvezde predvođene Marinom Maljković imaju maksimalan učinak u Evrokupu.

Košarkašice Crvene zvezde pobijedile Emlak Konut Izvor: MN PRESS

Kada je prije nekoliko mjeseci legendarna Marina Maljković preuzela seniorski tim ŽKK Crvena zvezda, kao prvi cilj postavljen je nastup u Evroligi. Crveno-bijele košarkašice nisu uspjele u tome jer su poražene tokom kvalifikacija, ali su se brzo konsolidovale i počele spektakularno da igraju u Evrokupu!

Treće kolo grupne faze Evrokupa, drugog po snazi takmičenja u evropskoj košarci, obilježio je derbi meč u grupi E. Turski tim Emlak Konut dočekao je Crvenu zvezdu, a tim Marine Maljković upisao je izuzetno važnu pobjedu - 77:69. Bio je ovo okršaj dva tima koji su u uvodnim rundama upisali po dvije pobjede, pa je sada srpski predstavnik jedini sa maksimalnim učinkom u ovoj grupi.

Crvenu zvezdu je do pobjede vodila Dalsi Fankam iz Kameruna, a ona je meč završila sa 21 poenom i 11 skokova. Makseula Lisova-Mbaka je dodala 17 poena na konto Crvene zvezde, a dugogodišnja srpska reprezentativka Ivon Anderson meč je završila sa 16 poena. Dorijan Dahan Sujić je meč završila sa 10 poena.

Zvezda je sada na dobrom putu da obezbijedi prvo mjesto u grupi, pošto će krajem novembra na svom terenu igrati protiv turskog predstavnika - svog najvećeg rivala. Svakako, crveno-bijele košarkašice već mogu da razmišljaju o nokaut fazi Evrokupa ove sezone, jer pored dvije prvoplasirane ekipe iz svake grupe, u nokaut fazu takmičenja prolaze i najbolje trećeplasirane ekipe.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽKK Crvena zvezda Marina Maljković košarkašice

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC