Marina Maljković preuzela Zvezdu, hoće da osvoji Evroligu: "Neću se pravdati partizanovcima"

Nakon rada u Hemofarma, Partizanu i inostranstvu, Marina Maljković će sa klupe Crvene zvezde praviti novu reprezentaciju Srbije.

Počinje nova era ženske košarke u Srbiji - dugogodišnja selektorka Marina Maljković preuzela je komandu u Crvenoj zvezdi, u okviru ambicioznog projekta da se kroz igranje na klupskom nivou formira reprezentacija koja će u narednim godinama osvajati medalje. Na konferenciji za medije Maljković je otkrila detalje velikog plana - ideja je da Zvezda igra Evroligu, a da tim angažuje neke od najboljih igračica iz nacionalnog tima.

Prije svega, dres Crvene zvezde oblače Mina Đorđević i iskusna Ivon Anderson, naturalizovana Amerikanka koja već godina igra za srpski nacionalni tim. One bi trebalo da budu okosnica tima koji će Maljković graditi, a koji bi u narednim godinama trebalo da donese mnogo uspjeha i Crvenoj zvezdi i reprezentaciji Srbije! Zbog toga je Marina sela na crveno-bijelu klupu, iako nikada nije krila da navija za Partizan.

"Kako to partizanovac u Crvenoj zvezdi? Ne želim da se pravdam partizanovcima, ni dodvoravam Crvenoj zvezdi. Oslobođena sam od toga kao stanovnik ovog svijeta, veoma dobro mogu da razdvojim privatnu od poslovne emocije. Da li ću prestati da navijam za Partizan? Ne. Da li ću kompletnu ličnu i profesionalnu energiju usmjeriti na razvoj Zvezde i igračica? Apsolutno da. Ko to ne razumije, nažalost neće ni za godinu, ni za deceniju. Kao što je moj angažman u Partizanu bio vezan za Srbiju, tako je slučaj i sada, za razvoj ženskog sporta i nacije. Djevojke su najvažnije. To su djevojke koje su već bile u Zvezdi, koje nastavljaju dalju saradnju, tu su i A reprezentativke, djevojke iz mlađih selekcija. One su jako važne u mom projektu. Održala sam trening poslije reprezentativnih obaveza, a rekla sam da bi Zvezda morala da ima jaku bazu, kako bi se ispunio cilj ovog projekta", rekla je Marina Maljković na predstavljanju u novom klubu.

Dolazak legendarne Marine Maljković na klupu crveno-bijelih ima zapravo daleko dublji smisao od pukog osvajanja domaćih trofeja i eventualnih nastupa u Evropi. Marina želi da svih 12 mjeseci, kroz rad u srpskom klubu, uigrava reprezentaciju i priprema nacionalni tim za osvajanje novih medalja. To je projekat kakav je kroz karijeru već pokušala da sprovede.

"Moji stavovi o ženskoj košarci poznati su već 20 godina. Potvrđeni su sa dva evropska zlata i olimpijskom bronzom. Jaka reprezentacija polazi iz jakih klubova. Moja ideja je da se reprezentacija uigrava svih 12 mjeseci. Trenirajući zajedno, naše reprezentativke napredovaće kroz klupske i reprezentativne akcije. Moj moto je ’zajedno i sve vrijeme’. Sličan, mada manje ambiciozan projekat na koji sam jako ponosna, dao je fantastične rezultate. Najbolje rezultate imale smo kroz projekat u Partizan koji je prenijet na reprezentaciju. Sve svoje slobodno vrijeme, životni elan i radnu etiku stavila sam u službu razvoja ženske košarke kroz Institut Marine Maljković i reprezentaciju. Svaku pauzu sam posvetila radu i unapređenju košarke", objasnila je Maljković, sa kojom u Crvenu zvezdu stižu i bombastična pojačanja.

Ideja je da se u ekipi Crvene zvezde okupe aktuelne i buduće reprezentativke, koje bi pod komandom Marine Maljković igrale u najboljem evropskom takmičenju i spremale se za mečeve u dresu Srbije. Praktično, čitava sezona u Zvezdi bila bi pripremni period, a onda bi selektorka Maljković okosnici nacionalnog tima samo priključila igračice iz drugih klubova.

"Mina Đorđević je tu, povratnik u Crvenu zvezdu i kapiten Srbije, zatim Marta Mitrović, koja će nam mnogo značiti u reprezentaciji i Zvezdi pod koševima, Ivon Anderson je dugogodišnji lider i radi jako težak posao, za koji sam joj jako zahvalna. Ona, za razliku od mnogih drugih stranih košarkašica, nije odbila Srbiju i bez pogovora je potpisala za Zvezdu. To je jako velika stvar. Brinućemo o svim starosnim kategorijama, naše ambicije pokazaćemo kroz takmičenja, svojim prisustvom želimo da podignemo kvalitet treninga. Imena novih igračica ćemo saopštiti kako koji posao budemo dogovorili, biraćemo najbolje od najboljih, uvereni da ćemo i ostale klubove motivisati da nam se pridruže. Nadam se da ćemo djevojčice natjerati da se uhvate lopte i treninga, a ostave Tik Tok", istakla je Maljković, koja se nada da će Zvezda igrati u Evroligi: "Najavljujem da ćemo se prijaviti za kvalifikacije za Evroligu. Cilj nam je da dovedemo najbolje evropske timove iz Evrope u Beograd i Srbiju".

Marina Maljković je trenersku karijeru počela u novobeogradskom Ušću, a u Srbiji je još radila u Hemofarmu i Partizanu. Vodila je francuski Lion, zatim Galatasaraj, pa Šangaj u Kini i denso u Japanu i na kraju Fenerbahče sa kojim je osvojila šampionsku titulu u Evropi. Sa Galatasarajem je osvojila Evrokup, sa Partizanom dvije Jadranske lige, a na klupi crno-bijelih i Hemofarma dominirala je srpskom košarkom.

Kao selektorka Srbije donijela je srpskoj ženskoj košarci najveće uspjehe. Osvojena su dva zlata na Evropskim prvenstvima, kao i i jedna bronzana medalja, dok je bronza osvojena i na Olimpijskim igrama 2016. godine. Bila je to ona slavna generacija koju su gledale djevojčice širom zemlje i zbog koje su poželjele da treniraju košarku. Nešto slično Marina Maljković želi da postigne i novim projektom.

