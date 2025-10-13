Zvezda deklasirala Partizan u derbiju: Tim Marine Maljković dominirao protiv crno-bijelih

Košarkašice Zvezde nastavile seriju pobjeda protiv "vječitog" rivala

Izvor: MN PRESS

Košarkašice Crvene zvezde deklasirale su Partizan u "vječitom derbiju" 83:53 (20:17, 25:17, 15:10, 23:9). Igračice Marine Maljković su trijumfom sačuvale perfektan skor u Prvoj ženskoj ligi, 3-0, čime su ostale na vrhu tabele zajedno sa Megom MIS (takođe 3-0).

Šestom uzastopnom pobjedom u "vječitim derbijima", igračice Zvezde su pokazale značajnu razliku u kvalitetu. Predvodile su ih Dulsi Fankem sa 17 poena, Marta Mitrović sa 12, dok su Aleksandra Katanić i Sanja Aksam ubacile po 10 poena.

U ekipi Partizana je najviše poena postigla Franka Varežao, sa 12 poena.

Zvezda se okreće Evrokupu, Partizan regionalnoj ligi

Košarkašice Zvezde sada će se spremati za srijedu i meč Evrokupa protiv njemačkog tima Sarluja. Igračice Partizana istog dana takmičiće se protiv Orlova iz Banjaluke u regionalnoj VABA ligi.