logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Zvezda deklasirala Partizan u derbiju: Tim Marine Maljković dominirao protiv crno-bijelih

Zvezda deklasirala Partizan u derbiju: Tim Marine Maljković dominirao protiv crno-bijelih

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Košarkašice Zvezde nastavile seriju pobjeda protiv "vječitog" rivala

Košarkašice Crvene zvezde pobijedile Partizan 83:53 Izvor: MN PRESS

Košarkašice Crvene zvezde deklasirale su Partizan u "vječitom derbiju" 83:53 (20:17, 25:17, 15:10, 23:9). Igračice Marine Maljković su trijumfom sačuvale perfektan skor u Prvoj ženskoj ligi, 3-0, čime su ostale na vrhu tabele zajedno sa Megom MIS (takođe 3-0).

Šestom uzastopnom pobjedom u "vječitim derbijima", igračice Zvezde su pokazale značajnu razliku u kvalitetu. Predvodile su ih Dulsi Fankem sa 17 poena, Marta Mitrović sa 12, dok su Aleksandra Katanić i Sanja Aksam ubacile po 10 poena.

U ekipi Partizana je najviše poena postigla Franka Varežao, sa 12 poena.

Zvezda se okreće Evrokupu, Partizan regionalnoj ligi

Košarkašice Zvezde sada će se spremati za srijedu i meč Evrokupa protiv njemačkog tima Sarluja. Igračice Partizana istog dana takmičiće se protiv Orlova iz Banjaluke u regionalnoj VABA ligi.

Možda će vas zanimati

Tagovi

ŽKK Crvena zvezda košarka košarkašice vječiti derbi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC