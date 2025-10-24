Marina Maljković otišla sa klupe Srbije: Oglasio se KSS, kraj najtrofejnije ere ženske košarke

Nakon najvećih uspjeha ženske košarkaške reprezentacije Srbije, Marina Maljković napušta mjesto selektora.

Izvor: MN PRESS

Košarkaški savez Srbije i Marina Maljković sporazumno su prekinuli dugogodišnju i veoma uspješnu saradnju! Kao što je i najavljeno, najtrofejnija selektorka u istoriji domaće košarke povlači se sa funkcije, kako bi oslobodila mjesto za novu energiju na klupi nacionalnog tima.

Maljković je vodila žesnku košarkašku reprezentaciju Srbije do zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2015. godine, bronzane medalje na Evropskom prvenstvu 2019. godine i zlatne medalje na Evropskom prvenstvu 2021. godine. Takođe, pod komandom Marine Maljković osvojena je bronza na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru, a tokom selektorskog mandata mnogo je brinula i o razvoju ženske košarke u Srbiji.

Saopštenje sa sajta Košarkaškog saveza Srbije prenosimo u cijelosti:

"Poslije 14 godina saradnje, uz jednogodišnju pauzu 2017. godine, Marina Maljković, dosadašnja selektorka ženske košarkaške reprezentacije Srbije sporazumno je raskinula ugovor sa Košarkaškim savezom Srbije. Tako će srpske košarkašice u novi ciklus kvalifikacija za Evropsko prvenstvo ući sa novim selektorom.

'Kreće potpuno novi ciklus kvalifikacija za Evrobasket 2027, kao i generalno novo višegodišnje poglavlje ženske košarkaške reprezentacije Srbije. Nisam pretplaćena na mjesto selektorke košarkašica Srbije i smatram da je vrijeme da se šansa ukaže novim ljudima od samog starta. Svoje znanje i energiju trenutno maksimalno usmjeravam na građenje jakog srpskog kluba u evropskoj konkurenciji, koji treba da predstavljaju potporu naše reprezentacije u narednim godinama. Već se vidno osjeća poboljšanje kvaliteta takmičenja u nacionalnoj ligi iz kojeg će izaći nove igračice za reprezentaciju i nadam se da će se taj rast nastaviti. Zahvaljujem se Košarkaškom savezu Srbije, svim svojim saradnicima, a ponajviše igračicama na uspješnoj saradnji. Reprezentaciji, naravno, želim mnogo uspjeha u daljim takmičenjima', istakla je Marina Maljković.

Maljković je na klupu seniorske ženske košarkaške reprezentacije Srbije stigla 2011. godine. Sa nacionalnim timom nastupala je tri puta na Olimpijskim igrama, dva puta na svjetskim prvenstvima i šest puta na evropskim prvenstvima, a sa 11 velikih takmičenja donijela je dva evropska zlata 2015. i 2021, olimpijski bronzu 2016. i evropsku bronzu 2019. godine, imala je dva četvrta mjesta na Evrobasketu 2013. i Olimpijskim igrama 2021, dva peta mjesta na Olimpijskim igrama 2024. i Evrobasketu 2023. i na svjetskim prvenstvima jedno šesto mjesto 2022.

'Svakako da nije prijatna vijest kada vam simbol ženske košarke u našoj zemlji kaže da odlazi sa mjesta selektorke. Trenutna situacija nalaže da pored muške, koju je preuzeo Dušan Alimpijević, imamo novo lice i na poziciji selektora ženske reprezentacije. Okrećemo novi list, ulazimo u novi ciklus kvalifikacija i u narednom periodu ćemo odlučiti o tome ko će biti Marinin nasljednik. Marini se zahvaljujemo na iskrenom i poštenom odnosu, a prije svega na svim uspjesima i medaljama koje je donijela našoj zemlji i našem Savezu', saopštio je predsjednik KSS Nebojša Čović."

Seniorska ženska košarkaška reprezentacija Srbije u novembarskom i martovskom prozoru učestvovaće u pretkvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027. godine. Srpske košarkašice 12. novembra gostovaće na Islandu, a tri dana kasnije će u Beogradu dočekati reprezentaciju Portugalije.