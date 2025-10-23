Marina Maljković više nije selektorka Srbije?

"Orlice" će, prema posljednjim informacijama, uskoro dobiti novog selektora.

Izvor: MN PRESS

Marina Maljković prema informacijama portala "BHBasket" nije više selektorka Srbije. Kako se navodi Srbija će uskoro dobiti novu selektorku nakon kraja saradnje sa najtrofejnijom ikada na klupi nacionalnog tima.

Neće Marina Maljković ostati bez posla jer je trenutno na klupi Crvene zvezde. Vratila se na klupu crveno-bijelih i nedavno je upisala pobjedu i u Evropi.

Mandat na klupi Srbije Marine Maljković je bio nevjerovatan. Tim koji godinama nije bio konkurentan dovela je do evropskog zlata u Budimpešti 2015. godine. Osvojila je bronzu na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. kao i bronze na EP 2019. godine u Beogradu. Posljednja zlatna avantura bila je 2021. godine na Eurobasketu u Španiji.

Pogledajte 01:12:49 Priče za medalju: Marina Maljković Izvor: MONDO Izvor: MONDO

