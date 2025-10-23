logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Marina Maljković više nije selektorka Srbije?

Marina Maljković više nije selektorka Srbije?

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

"Orlice" će, prema posljednjim informacijama, uskoro dobiti novog selektora.

Marina Maljković više nije selektor Srbije Izvor: MN PRESS

Marina Maljković prema informacijama portala "BHBasket" nije više selektorka Srbije. Kako se navodi Srbija će uskoro dobiti novu selektorku nakon kraja saradnje sa najtrofejnijom ikada na klupi nacionalnog tima. 

Neće Marina Maljković ostati bez posla jer je trenutno na klupi Crvene zvezde. Vratila se na klupu crveno-bijelih i nedavno je upisala pobjedu i u Evropi. 

Mandat na klupi Srbije Marine Maljković je bio nevjerovatan. Tim koji godinama nije bio konkurentan dovela je do evropskog zlata u Budimpešti 2015. godine. Osvojila je bronzu na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru 2016. kao i bronze na EP 2019. godine u Beogradu. Posljednja zlatna avantura bila je 2021. godine na Eurobasketu u Španiji.

Pogledajte

01:12:49
Priče za medalju: Marina Maljković
Izvor: MONDO
Izvor: MONDO

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

Marina Maljković Srbija košarka

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC