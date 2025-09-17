Košarkašice Crvene zvezde počinju kvalifikacije za Evroligu

Košarkašice Crvene zvezde započinju ambicioznu sezonu.

Košarkašice Crvene zvezde startuju u Hali sportova "Ranko Žeravica" u srijedu od 16.30 sati. Izabranice Marine Maljković odigraće prvu kvalifikacionu utakmicu za Evroligu protiv italijanskog tima Umane Rejer Venecije i to će biti prvi korak u pokušaju da crveno-bijele devojke izbore plasman u elitno takmičenje i tako žensku košarku podignu na viši nivo.

U konkurenciji za ovaj meč, nalazi se 15 košarkašica - starosjedioci Aleksandra i Ivana Katanić, Nevena Naumčev, Helena Kovačević i juniorke Milica Dragičević i Sanja Akšam, povratnice Mina Đorđević, Marta Mitrović, reprezentativke Ivon Anderson i Teodora Turudić, kao i nove članice Kajla Hilsman, Liona Odom, Maksuela Lisova Mbaka, Kendra Čeri i Dorian Dahan Sujić.

Reprezentativka Srbije Ivon Anderson biće jedna od najvažnijih igračica na terenu. "Igranje protiv Rejera biće veliki izazov. Istorijski oni su imali mnogo uspjeha u italijanskoj ligi. Ja sam igrala tamo i poznajem dobro igračice i stručni štab. Mislim da će biti veliki izazov za nas, ali ovo je karta za Evroligu. Očekujem visok nivo takmičarskog žara. Ja sam sa Venecijom osvojila skudeto i uživala sam dok sam igrala tamo. Upoznala sam mnogo ljudi sa kojima i dalje održavam prijateljske veze i biće zanimljivo sada igrati takmičarsku utakmicu protiv njih", rekla je Ivon Anderson kapitenka Crvene zvezde.

Oglasila se i Aleksandra Kratanić, zamjenica kapitena. "Očekujem jako dobru utakmicu. Naša prednost na ovoj utakmici trebalo bi da bude naša agresivnija odbrana. Oni imaju nekoliko novih igračica, ali poznaju se iz italijanske reprezentacije. Mislim da će domaći teren i naša hemija koju smo napravile biti naša prednost. Pozivam navijače da dođu u što većem broju, obećavam da će biti dobra utakmica", rekla je ona.

Pobjednik dvomeča Crvene zvezde i Venecije obezbijediće plasman u evroligašku grupu D zajedno sa turskim Mersinom, francuskim Basket Landom i pobjednikom kvalifikacionog duela Saragosa (Španija) – Žabini Brno (Češka). Poraženi će takmičenje nastaviti u Evrokupu u grupi E sa ekipama Rige(Letonija), Emlak Konuta (Turska) i Zarluis Rojalsa(Njemačka).

Zadatak pred igračicama Zvezde neće biti lak pošto u timu Venecijeigra gotovo polovina reprezentacije Italije, osvajača bronzane medalje na ovogodišnjem Evrobasketu(Frančeska Pasa, Lorela Kubaj, Frančeska Pan, MarielaSantući i Martina Fasina). Tu su još i naturalizovana Poljakinja Stafani Mavunga koja je stigla iz Valensije, Amerikanka Džojner Holms koja je došla iz Las Vegas Ejsisa, hrvatska reprezentativka Ivana Dojkić, WNBA šampionka iz 2024. sa Njujork Libertijem i ovogodišnji prvak Italije sa Skiom i slovačka reprezentativka Nikola Dudašova.

