Dušan Alimpijević prvi put okupio je reprezentaciju Srbije od dolaska na mjesto selektora.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Nemanja Stanojčić

Novi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević govorio je o ekipi koju će voditi u mečevima kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Strateg tima ne može da računa na neke od najvažnijih igrača u nacionalnom timu, jer klubovi u Evroligi jednostavno nisu dali dozvolu za njihov dolazak u Srbiju, a o tome je govorio i Alimpijević.

Vasilije Micić i Aleksa Avramović neće biti dio nacionalnog tima, a o klubovima koji nisu dozvolili igračima da se priključe reprezentaciji Alimpijević je rekao:

"Ne očekujemo da ćemo naići na pozitivan odgovor klubova kojima smo uputili poziv. Zašto? Pričali smo sa klubovima o ostalim igračima i išlo je u tom pravcu. Očekujem da ćemo imati isti takav odgovor. Micić je na tom spisku jer smo do posljednjeg trenutka čekali odgovor Hapoela, Micić ima želju da igra za Srbiju. Hapoel, ništa lično da je zabranio Srbiji, Hapoel nije pustio svoje reprezentativce bilo koje zemlje, isto je uradio i Dubai. Dobili smo zeleno svjetlo za Dangubića, očekujemo da se pridruži ekipi poslije prve utakmice."

Vidi opis "Hapoel i Dubai ne puštaju igrače": Alimpijević o reakciji klubova, niko kao Zvezda i Partizan Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 14 14 / 14

S druge strane "vječiti" su bili spremni da pomognu, pozitivni odgovori čuli su se i iz Zvezde i iz Partizana:

"Oni su najpozitivnije moguće odgovorili na poziv, oba trenera su zaista imala potpuno razumijevanja za potrebe reprezentacije. Tu su problem oni mnogo gori momenti, a tu su povrede igrača."

"To su ili direktne povrede zbog kojih ne bi mogli da se priključe ili su to sitne povrede koje moraju u ovom periodu da se zaliječe. Moram da ponovim još jednom da su oba trenera Obradovića, sa kojima sam imao zaista jedan vrhunski razgovor, dala punu podršku, ali ovo je viša sila. Vi znate da je Davidovac doživio povredu prepona... Zvezda je poslala Miljenovića odmah poslije utakmice u Beču, očekujemo Dobrića, poslije prve utakmice. Sa Partizanom je nešto drugačija situacija jer je njihov zdravstveni bilten dosta lošiji", rekao je Alimpijević.

Alimpijević je na prvom otvorenom treningu bio iskren:

"Idemo polako sa pristizanjima, imali smo dva naknadna dolaska. Stefan Nikolić i Aleksa Radanov su se priključili, to su jedina dva igrača koja su propustila jutarnji trening. Za prvo okupljanje imali smo svih 17 igrača koje smo planirali."

"Drugačije je skroz od svega što smo radili, ima posebnu emociju i težinu. Stati ispod zastave Srbije, igrati za našu zemlju, igrati košarku koja je toliko toga dala našoj zemlji. Zaista je drugačiji vid ponosa i sreće kad se stane na čelo reprezentacije. Takav je pristup bio i svih igrača i članova stručnog štaba. Problem su kvalifikacije, to je izazov za koji pretpostavljam da niko živ ne može da se spremi. Možemo da se ljutimo ili negodujemo, ali situacija je takva kakva je."

Ono što ne ide u korist timovima, igračima, pa i reprezentaciji je zahtevan ritam mečeva.

"Daću vam zvaničan podatak - 286 povreda od prvog do osmog kola takmičenja, to je podatak koji svim klubovima dozvoljava da kažu 'ne'. Evroliga nikad nije krenula jače sa brojem duplih kola. Ne bih širio temu, imao sam konstruktivne razgovore sa svim klubovima iz Evrolige, imam odličan odnos sa njima. Da se jednostavno objasni, ljudi su uložili ogroman novac da bi ušli u još jednu vrstu rizika sa povredama."

Pogledajte 09:08 Prvo obraćanje Dušana Alimpijevića Izvor: Mondo/Tijana Jevtić Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!