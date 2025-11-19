Mašinerija Dušana Alimpijevića gazi: Niko im ne može ništa, pao je još jedan rival

Bešiktaš dominira na čelu sa Dušanom Alimpijevićem.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor Srbije Dušan Alimpijević nastavio je da dominira sa Bešiktašom. Tim iz Istanbula je sada savladao Turk Telekom 94:84 u osmom kolu Evrokupa i ovo je bio 13. trijumf u posljednjih 14 mečeva. Bešiktaš zapravo ove sezone ima samo poraz od Budućnosti u Podgorici i od Lijetkabelisa na startu sezone, dok u turskom prvenstvu veže samo pobjede. Uz to imaju i poraz u Superkupu Turske od Fenera.

Što se tiče meča sa Turk Telekomom, ekipa Bešiktaša je vodila tokom cijelog meča, a veći dio utakmice prednost je bila i dvocifrena. Na tabeli Evroupa samo Burg ima jedan poraz, a Bešiktaš zajedno sa timom Budućnosti stoji iza lidera na tabeli grupe B.

Devon Dotson je sa 29 poena bio najefikasniji, a Džona Metjuz je imao 18. Kod rivala Džejlin Smit je ubacio 15 poena. Nekadašnji igrač Partizana Uroš Trifunović upisao je četiri poena, a bivši centar Crvene zvezde Marko Simonović 9 poena i 2 skoka.

