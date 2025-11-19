logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mašinerija Dušana Alimpijevića gazi: Niko im ne može ništa, pao je još jedan rival

Mašinerija Dušana Alimpijevića gazi: Niko im ne može ništa, pao je još jedan rival

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Bešiktaš dominira na čelu sa Dušanom Alimpijevićem.

Bešiktaš i Dušan Alimpijević dominiraju u Evrokupu Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Selektor Srbije Dušan Alimpijević nastavio je da dominira sa Bešiktašom. Tim iz Istanbula je sada savladao Turk Telekom 94:84 u osmom kolu Evrokupa i ovo je bio 13. trijumf u posljednjih 14 mečeva.  Bešiktaš zapravo ove sezone ima samo poraz od Budućnosti u Podgorici i od Lijetkabelisa na startu sezone, dok u turskom prvenstvu veže samo pobjede. Uz to imaju i poraz u Superkupu Turske od Fenera.

Što se tiče meča sa Turk Telekomom, ekipa Bešiktaša je vodila tokom cijelog meča, a veći dio utakmice prednost je bila i dvocifrena.  Na tabeli Evroupa samo Burg ima jedan poraz, a Bešiktaš zajedno sa timom Budućnosti stoji iza lidera na tabeli grupe B.

Devon Dotson je sa 29 poena bio najefikasniji, a Džona Metjuz je imao 18. Kod rivala Džejlin Smit je ubacio 15 poena. Nekadašnji igrač Partizana Uroš Trifunović upisao je četiri poena, a bivši centar Crvene zvezde Marko Simonović 9 poena i 2 skoka.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

Pročitajte i ovo:

Tagovi

KK Bešiktaš Evrokup Dušan Alimpijević

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC