"Ako nastavim da pričam, biću sankcionisan": Alimpijević ljut poslije drame u Podgorici, odmah otkrio problem

Dušan Alimpijević nije imao mnogo lijepih riječi poslije poraza svog tima u Podgorici.

Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević trenutno bije bitku na klupskom planu. Njegov Bešiktaš poražen je u šestom kolu Evrokupa u Podgorici od ekipe Budućnosti 82:79. Posle meča Alimpijević je govorio o samom susretu, ali nije želio do detalja da precizira sve probleme.

"Čestitam Budućnost na pobjedi, to je talentovana ekipa, mogu da dolaze do poena sa različitih pozicija. Podatak da su utakmicu završili sa deset asistencija, a postigli su 82 poena, dovoljno govori o tome šta je bilo. Oni su uzeli puno šuteva jedan na jedan preko ruke i pogodili su, postoje dva su razloga", započeo je Alimpijević.

Selektor je pojasnio: "Prvi je da su jako talentovani, a drugi da smo mi bili mekani. Sve ostalo što bih rekao, vjerovatno bih ja kao trener pretrpio određene sankcije", bio je jasan.

"Imao dva čelendža i to dva koja su promijenila sudijske odluke, potom sam imao ko zna koliko neoficijelnih čelendža, koje sudije nisu gledale. Ne bih dalje ulazio u analizu, da be bih dobio sankcije. Mi smo šutnuli u prvom poluvremenu tri bacanja, a Budućnost 18, a mi imamo agresivne, dobre napadače", rekao je Alimpijević.

Morao je Alimpijević detaljnije da iznese mišljenje: "Ne želim da umanjim uspjeh Budućnosti, utakmica je bila otvorena na obje strane. Mogao je i Bešikltaš da pobijedi, imali smo otvorene šuteve na kraju, sreća je otišla na stranu Budućnosti", poručio je Alimpijević.