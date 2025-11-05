logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ako nastavim da pričam, biću sankcionisan": Alimpijević ljut poslije drame u Podgorici, odmah otkrio problem

"Ako nastavim da pričam, biću sankcionisan": Alimpijević ljut poslije drame u Podgorici, odmah otkrio problem

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Dušan Alimpijević nije imao mnogo lijepih riječi poslije poraza svog tima u Podgorici.

Dušan Alimpijević ljut nakon poraza u Podgorici Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Novi selektor reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević trenutno bije bitku na klupskom planu. Njegov Bešiktaš poražen je u šestom kolu Evrokupa u Podgorici od ekipe Budućnosti 82:79. Posle meča Alimpijević je govorio o samom susretu, ali nije želio do detalja da precizira sve probleme.

"Čestitam Budućnost na pobjedi, to je talentovana ekipa, mogu da dolaze do poena sa različitih pozicija. Podatak da su utakmicu završili sa deset asistencija, a postigli su 82 poena, dovoljno govori o tome šta je bilo. Oni su uzeli puno šuteva jedan na jedan preko ruke i pogodili su, postoje dva su razloga", započeo je Alimpijević.

Selektor je pojasnio: "Prvi je da su jako talentovani, a drugi da smo mi bili mekani. Sve ostalo što bih rekao, vjerovatno bih ja kao trener pretrpio određene sankcije", bio je jasan.

"Imao dva čelendža i to dva koja su promijenila sudijske odluke, potom sam imao ko zna koliko neoficijelnih čelendža, koje sudije nisu gledale. Ne bih dalje ulazio u analizu, da be bih dobio sankcije. Mi smo šutnuli u prvom poluvremenu tri bacanja, a Budućnost 18, a mi imamo agresivne, dobre napadače", rekao je Alimpijević.

Morao je Alimpijević detaljnije da iznese mišljenje: "Ne želim da umanjim uspjeh Budućnosti, utakmica je bila otvorena na obje strane. Mogao je i Bešikltaš da pobijedi, imali smo otvorene šuteve na kraju, sreća je otišla na stranu Budućnosti", poručio je Alimpijević.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Dušan Alimpijević KK Budućnost Podgorica KK Bešiktaš Evrokup

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC