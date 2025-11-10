logo
Duel bivšeg i sadašnjeg selektora Srbije u Turskoj: Dušan Alimpijević nadigrao Igora Kokoškova

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Bešiktaš je pobijedio Efes iz zauzeo prvo mjesto u domaćem takmičenju.

dusan alimpijevic pobijedio igora kokoskova Izvor: nordphoto GmbH / Hafner / imago sportfotodienst / Profimedia

Ekipa Dušana Alimpijevića stigla je do trijumfa poslije velikog preokreta u posljednjoj četvrtini, koju je Bešiktaš dobio rezultatom 29:14 protiv Efesa. Na kraju, tim novog selektora reprezentacije Srbije pobijedio je 78:69 za prvo mjesto na tabeli domaćeg šampionata.

Efes je tokom većeg dijela utakmice imao kontrolu nad igrom i ritmom, a početkom završnog perioda stekao je i sedam poena prednosti. Ipak, Bešiktaš je u završnici pronašao ritam, pojačao odbranu i serijom poena preokrenuo rezultat u svoju korist.

Najefikasniji u pobjedničkom timu bio je Džona Metjus sa 25 poena, dok je Entoni Braun dodao 11 poena, uz po četiri skoka i asistencije. Ismael Kamagate je takođe imao zapažen učinak, 10 poena i šest skokova. U redovima Efesa najbolji je bio Erčan Osmani sa 18 poena i sedam uhvaćenih lopti, Bris Deser je ubacio 12 uz isto toliko skokova, dok je Pi Džej Doužer doprinio sa 10 poena, dva skoka i dvije asistencije.

Bešiktaš je ovom pobjedom ostao neporažen i zadržao prvo mjesto na tabeli sa učinkom 7–0, dok je tim Igora Kokoškova sada na drugom mjestu sa skorom 6–1, koliko imaju i Fenerbahče i Bahčešehir Marka Baraća.

Bonus video: 

Pogledajte

09:08
Prvo obraćanje Dušana Alimpijevića
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić
Izvor: Mondo/Tijana Jevtić

(MONDO)

Tagovi

Dušan Alimpijević Igor Kokoškov

