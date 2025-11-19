Dušan Alimpijević pobjesnio na konferenciji: "Izveli su 46 bacanja, šta da kažem igračima?"

Trener Bešiktaša Dušan Alimpijević bio je vrlo ljut poslije meča Evrokupa u Ankari.

Dušan Alimpijević je nastavio sa pobjedama na klupi Bešiktaša, pa je tako njegov tim na gostovanju Turk Telekomu u Ankari u osmom kolu Evrokupa pobijedio 94:84. Poslije tog meča imao je novi selektor Srbije burno obraćanje.

Bio je jako nezadovoljan suđenjem na ovom meču, ali je prvo istakao da je ponosan kako na klub, igrače i stručni štab, tako i na veliki broj navijača koji je stigao u Ankaru da podrži ekipu.

"Dvije stvari hoću da kažem.Prvo osim na moje igrače, moj tim i moj klub, nevjerovatno sam ponosan na moje navijače. Jer navijači stvaraju atmosferu i hemiju ovdje u Ankari da se osjetimo kao da smo kod kuće.To je nevjerovatno. To pokazuje koliko smo veliki klub", rekao je Alimpijević.

On se osvrnuo na sudijski kriterijum i to što je domaća ekipa izvela ogroman broj slobodnih bacanja.

"Drugo, rekao sam igračima da nemam ništa da im kažem jer je ovo prvi put u mom životu da sam pobijedio utakmicu na kojoj je rival šutnuo 46 slobodnih bacanja, a moj tim je šutnuo 15. Da vam ponovim još jednom - pobijedili smo u meču na kome je rival šutnuo 46 bacanja, a moj tim 15", rekao je ljuti Alimpijević.

Devon Dotson sa 20 poena i 4 asistencije vodio je "orlove" do pobjede, dok je Metjuz imao 18, Lemar 15, a Uruglu 12 poena. Kod Turk Telekoma Kajl Aleksander i Džejlin Smit su dali po 14 poena, a reprezentativac Srbije Uroš Trifunović 4.

