Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović prokomentarisao je dešavanja na tribinama Skenderije tokom meča "orlova" i reprezentativaca Bosne i Hercegovine.

Izvor: MN PRESS

Srbija je pobijedila Bosnu i Hercegovinu u drugom meču kvalifikacija za Mundobasket 2027. Tim koji sa klupe vodi Dušan Alimpijević nije bio prijateljski dočekan u Skenderiji, mada predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović tvrdi da sve do ulaska u dvoranu nije bilo problema u Sarajevu. Takođe, Čović je istakao da povici koji su dolazili sa tribina nisu bili od strane svih navijača, već isključivo od jedne veće grupe, kako svjedoči, mladih ljudi.

"Mi smo jako lijepo primljeni u Sarajevu, dočekali su nas i iz oblasti košarke, ali i bezbjednosti. Sve je bilo kako treba, dok nismo otišli u dvoranu, znali smo da će biti puna. Nismo očekivali onakvu navalu, ogromne količine prostakluka, to nije dolazilo od svih ljudi u dvorani, to je jedna grupa navijača koji sebe zovu 'Fanatici' i to su navijači reprezentacije", započeo je predsjednik Saveza u "Oko magazinu" na RTS.

Vidi opis "Nismo očekivali onakvu količinu prostakluka": Čović o incidentu u Sarajevu i poruci BiH navijača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 1 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 2 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 3 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 4 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 5 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 6 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 7 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 8 / 10 Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 9 / 10 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 10 10 / 10

"Kad pogledam nas mi nemamo navijače Srbije ni u košarci, ni u fudbalu. To je otišlo predaleko, bilo je jako ružno kad je intonirana himna. Bilo je mnogo pogrdnih riječi na račun naše zemlje i naravno nastavilo se tokom cijele utakmice. Bilo je mučno, to je četnici, pa četnici, pa četnici. Trudili smo se da smirimo ekipu i da budemo koncentrisani samo na košarku. To se na kraju isplatilo, oni su izgorili u toj histeriji", dodao je Čović.

Na tribinama su se mogle naći razne ratne zastave, primijetio je i Nebojša Čović: "Bili su transparenti svih jedinica. Mene je u pesimizam utjeralo to što sam vidio da su se grupe između sebe pobile, a tu sam vidio puno mladih ljudi, nije djelovalo optimistično. Poslije mi je dalo nadu to što je prišlo mnogo mladih ljudi koji su se izvinjavali i objašnjavali da je to tako."

Mnogima je izjava Dušana Alimpijevića o navijačima privukla pažnju, a nju je prokomentarisao i Čović: "Vidjeli ste kakvu sarkastičnu izjavu je dao i naš trener, svi su očekivali da će to biti nešto veliko. Kod trenera morate da razumijete jednu stvar, oni se isključe, ne čuju te stvari. Vidjeli ste kako smo mi kao Savez reagovali, ali lijepo je bilo to što su mladi ljudi prišli i izvinili se."

Vidi opis "Nismo očekivali onakvu količinu prostakluka": Čović o incidentu u Sarajevu i poruci BiH navijača Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

"Veći je problem da oni koji su nadležni nisu reagovali, nisu smirili strasti. Oni koji su odgovorni, nisu dali odgovarajuće izjave. Vidio sam izjavu njihovog ministra spoljnih poslova Elmedina Konakovića koji je rekao da je sve opravdano i da nema potrebe za izvinjenjem. Ne moramo stalno da se izvinjavamo, možete da upotrebite riječ da vam je 'žao' što se to dogodilo, on je ministar spoljnih poslova i njegove riječi bi trebalo da budu u okviru diplomatije i smirivanja strasti, a ne sa ratnohuškačkim pristupom, a to se onda kriju druge stvari. Mislim da to ne bi moglo da se dogodi, znajući našu organizaciju, da vi unesete onolike transparente bez policije, ukoliko neko u policijskom vrhu nije dao saglasnost", rekao je Čović.

Na kraju, predsjednik se nada reakciji najvišeg tijela u ovom takmičenju. "Vidjećemo kako će odreagovati FIBA, njihov delegat je sve snimio. Takvim stvarima nije mjesto na terenu, u sportu, pogotovu ovdje gdje se svašta dešavalo u godinama iza nas. Ljudi u organizaciji su se izvinjavali, čak i oni koji nisu su isto učinili", završio je Čović.