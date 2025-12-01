logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Nisam vidio bespomoćnijeg Željka Obradovića": Nebojša Čović o Partizanovom haosu

"Nisam vidio bespomoćnijeg Željka Obradovića": Nebojša Čović o Partizanovom haosu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
0

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović smatra da je Željko Obradović bio "nemoćan u nekim stvarima".

Nebojša Čović o situaciji u Partizanu Izvor: MN PRESS

Predsjednik Košarkaškog saveza Srbije Nebojša Čović komentarisao je odlazak vodećeg tandema sportskog sektora Partizana, trenera Željka Obradovića i sportskog direktora Zorana Savića.

"Nemam namjeru to da komentarišem. Oni to treba da rješavaju među sobom iz raznoraznih razloga. Imamo interesantne odnose iz prethodnog perioda dok sam bio u Zvezdi, kada sam možda i upozorio da će se neke stvari dogoditi. Puno je raznih ljudi, da ne upotrebim nešto drugo, ušlo u košarku. Neka riješe, želim im što bolje rješenje, ali moram da kažem da nikad nisam vidio bespomoćnijeg Željka Obradovića. Jednostavno je bio nemoćan u nekim stvarima i to nisam vidio"

"Imao sam priliku da radim sa njim, bio je trener reprezentacije 1996. i 1997, bili smo svi mlađi, ali ovo što sam vidio nije bilo dobro. Bukvalno je došlo do toga da ga igrači ne slušaju. Pitanje je i da li ga vide, a kamoli da ga slušaju. Kako je došlo do toga? Neka vide", kazao je on za Radio-televiziju Srbije.

Željko Obradović otišao, Partizan u teškoj situaciji

Trener Partizana Željko Obradović podnio je ostavku u srijedu, a definitivno napustio klub u subotu, kada su crno-bijeli saopštili da je odbio predložene uslove da povuče ostavku. Dan prije njega, klub je napustio i sportski direktor Zoran Savić, pa će šampion ABA lige početkom decembra morati da krene ispočetka - usred sezone.

Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović oglasio se o situaciji u klubu u nedelju uveče i prvi put govorio o načinu i detaljima odlaska Željka Obradovića iz Humske.

Do daljeg, crno-bijele će voditi trener Mirko Ocokoljić.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nebojša Čović KK Partizan Željko Obradović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC