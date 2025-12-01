Željka prije 7 mjeseci pitali šta bi bez košarke: Pokazao na igrače Partizana i dao odgovor za pamćenje

Željko Obradović više nije trener Partizana, pa ostaje pitanje hoće li najtrofejniji košarkaški stručnjak odmah nastaviti karijeru ili će po ugledu na ostale odlaske iz klubova napraviti pauzu ili možda napustiti košarku?

Izvor: YouTube/Basket News/Screenshot

Željko Obradović podnio je ostavku na mjesto trenera Partizana. Iako navijačima i dalje nije pravo i mnogima veoma teško pada promjena šefa struke u crno-bijelom taboru, odluka najtrofejnijeg trenera je bila neopoziva. Nekoliko dana kasnije postavlja se pitanje da li će trener Obradović nastaviti poslije Partizana? Već se nameću imena klubova koja bi željela legendu Parnog valjka u svom timu, a dok čekamo rasplet situacije, jedno je sigurno - "košarka je život" za Željka Obradovića.

Prije otprilike sedam mjeseci novinar "Basketnjuza" Donatas Urbonas razgovarao je sa trenerom Željkom Obradovićem i tom prilikom najtrofejnijeg trenera Evrope upitao da sutra prestane košarka, šta bi mu najviše nedostalo? Nije se mnogo dvoumio trener iz Čačka, košarka je put koji je izabrao i sve vezano za nju ga i dalje veoma zanima, pa je tako i odgovor bio poprilično opširan.

"Konkretno na ovom treningu dogodilo se da je lopta došla do mene i dotakao sam je nogom, a jedan od igrača je došao i rekao da je to kao fudbal, pa se pokrenula priča. Morao sam da mu kažem da ako živiš u Srbiji i ako voliš sport, ako imaš talenat - jednostavno imaš talenat. Trenirao sam i fudbal, ali samo sedam dana", započeo je odgovor.

"Sjećam se da se 1973. igralo Evropsko prvenstvo u Barseloni. Tad je učestvovao i Dragan Kićanović, koji je iz mog grada - Čačka. Imao sam 13 godina i to je bio trenutak kad sam počeo da volim košarku kao lud", ispričao je Obradović, pa dodao: "I pitao me je da li još volim košarku? Rekao sam da, sad imam 65, tako da sam 52 godine ovdje. Da mi se ovo ne sviđa, ne bih bio ovdje", dao je odgovor za pamćenje Obradović i pokazao na igrače Partizana koji su u pozadini trenirali.

"Ne mogu da zamislim da u ovom trenutku stane košarka, ako se dogodi pauza kao 2012. kad sam prestao da budem trener Panatinaikosa, a onda ponovo 2020. Fenerbahčea, tad sam radio mnogo različitih stvari."

Prije tih sedam mjeseci Željko Obradović pričao je o košarci, ljubavi prema sportu koji ga je oblikovao, a posebno prema Čačku. "Jednog dana, ako se to dogodi, biću srećan. Košarka je moj život, ona mi je dala priliku da imam mnogo toga. Puno prijatelja, jako sam srećan."

Trenerska karijera najtrofejnijeg šefa struke vrlo je bogata, Obradović to ne krije, ali čini se da nagrade nisu ono što je najpreče Čačaninu, nešto drugo ima prednost i to ne krije: "U svakom gradu pijem kafu ili nešto drugo, razgovaram sa njima, pričamo o košarci, o životu. Košarka mi je donijela nešto što me obogaćuje iznutra. Bez košarke... nema smisla."

"Postoje različite zemlje u kojima sam radio, različite kulture, puno prijatelja, ali još imam prijatelje iz vremena kad sam bio dijete, kad sam odrastao u Čačku. Sad je veoma lako da odem u rodni grad, idem tamo i provodim vrijeme sa ljudima. Nije mi važno što sad imam puno prijatelja. Ovo je nešto što me čini bogatim iznutra, samo ovo, ništa drugo", ispričao je Obradović.

