Grobari se oglasili zbog Željka Obradovića: "Zahtijevamo da se hitno iznesu detalji pregovora"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Navijačka grupa "Grobari" oglasila se povodom ostavke Željka Obradovića i tražila je od uprave da se iznesu detalji pregovora kako bi se stalo na kraj spekulacijama.

Grobari o Željku Obradoviću Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Željko Obradović podnio je ostavku u KK Partizan. Danima je trajalo ubjeđivanje da promijeni odluku, nisu pomogli apeli ni navijača koji su ga čekali na aerodromu, pa ni sastanci sa rukovodstvom u Beogradu, tako da Partizan sada mora da traži novog trenera dok je situacija u klubu vanredna.

To se najbolje vidjelo na jučerašnjem treningu u "Beogradskoj areni" kada je došlo do nemira, morao je da reaguje i kapiten tima Vanja Marinković, dok se sada zvanično oglasila i navijačka grupa Grobari. Njihovo saopštenje prenosimo u cijelosti:

"Prethodnih dana sa velikom pažnjom pratili smo događaje u košarkaškom klubu. Ne želeći da dolivamo ulje na vatru, nismo se oglašavali u medijskom ludilu prepunom senzacionalističkih naslova i dezinformacija. Više puta tokom ove sezone pokušali smo da trgnemo košarkaše, probudimo ih iz 'zimskog' sna, obavili razgovor sa stručnim štabom i igračima. Nadali smo se da će se čovjek koji nas je vratio u vrh evropske košarke predomisliti i nastaviti da predvodi naš klub. Reagovali smo i po povratku u Beograd, prenijeli mu poruku, pokazali da ima našu punu podršku i poručili da ga očekujemo na treningu u subotu jer ugovor koji je potpisao, potpisao je sa svima nama u punoj hali. Više puta smo ilustrovali našu podršku, branili ga od napada sa strane i svaki put stali, što kao tribina tako i kao pojedinci, iza njega, a to radimo i ovaj put. Nažalost, svi naši napori nisu urodili plodom, a gospodin Željko Obradović je ostao dosljedan svojoj odluci da više ne bude trener njegovog i našeg Partizana".

"Jednom prilikom je izjavio da stvari treba da se rješavaju u krugu porodice. Međutim, nedostatak informacija, gomila izmišljenih vijesti i naslova, spinovanje od strane internet trovača dovelo je i do dušmanskih naslađivanja trenutnoj situaciji u kojoj se nalazi naš klub. U svojoj bogatoj karijeri je pokazao da nije čovjek koji se krije iza drugih, da nije neko ko bježi od odgovornosti, a ponajmanje od istine. Poštujući njegove razloge, integritet i veličinu, ne želimo dalje da produbljujemo ovaj težak trenutak za sve nas. Koristimo priliku da pozovemo sve navijače Partizana da zajedno zbijemo redove i prebrodimo, kao i uvijek, sve probleme. Željko, čekamo te na tribinama da zajedno bodrimo naš Partizan, hvala ti za sve i želimo da u budućnosti zajedno ostvarimo jedan davni san".

"Pozivamo i rukovodstvo kluba da se oglasi. Svjesni da je dat prostor raznolikim krivotvorenjima istine, zahtijevamo da se hitno iznesu svi detalji pregovora, kao i dalji koraci uprave koji bi vodili do rješenja krize koja je dovela u opasnost normalno funkcionisanje kluba. ŽELjKO OBRADOVIĆ JEDAN JE OD NAS!", navodi se u saopštenju Grobara.

