Policija na treningu Partizana, polomljeno staklo na dvorani: Napeta situacija pred Beogradskom arenom

Velika tenzija na treningu Partizana. Navijači pred salom u kojoj košarkaši treniraju.

Napeta situcija na treningu Partizana nakon definitivnog odlaska Željka Obradovića.

Navijači crno-bijelih okupili su se u velikom broju pred Beogradskom arenom u 17 časova, u vrijeme treninga ekipe, kada se Partizan zvanično oglasio i saopštio da je Željko Obradović definitivno napustio klub.

Napetost je eskalirala u negativnom pravcu, pa su navijači slomili staklo na maloj sali Beogradske arene, a skup u dvorani obezbjeđuje veliki broj pripadnika policije.

Košarkaši Partizana su u maloj sali, gdje su na okupu prvi put od utorka i utakmice protiv Panatinaikosa. Dan nakon toga Željko Obradović je podnio ostavku, u petak je vodio razgovore sa rukovodstvom o mogućnosti da ostane, ali je u subotu ozvaničeno da je definitivno došao kraj saradnji.

Dan ranije, Partizan se rastao i sa sportskim direktorom Zoranom Savićem.

Saopštenje Partizana: "Željko Obradović odbio ponudu"

"Dosadašnji trener crno-bijelih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Izvršni odbor KK Partizan Mozzart Bet je tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Željkom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu, na poziciji šefa stručnog štaba prvog tima.

Treneru Obradoviću je pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-bijeli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata.

Nakon sastanka i potom dodatnih nekoliko pokušaja predsjednika Ostoje Mijailovića i članova Izvršnog odbora da privole Obradovića da promijeni odluku, dosadašnji trener crno-bijelih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Sastanak Željka Obradovića i članova Izvršnog odbora KK Partizan je trajao više od dva sata, uz otvorenu diskusiju o svim problemima i mogućim rešenjima. Uprkos nizu konstruktivnih prijedloga koji su podrazumijevali i moguće rezove u timu, Željko Obradović uz zahvalnost svima na riječima podrške nije promijenio svoju odluku i on više neće obavljati funkciju prvog trenera crno-bijelih.

Košarkaški i simbolički značaj Željka Obradovića za Partizan i košarku na globalnom nivou je nemjerljiv. Praznina koja ostaje, teško da može biti nadoknađena. Željko Obradoviću su vrata Partizana zauvijek otvorena i Partizan će uvijek biti njegova kuća.

Povodom novonastale situacije, zakazana je sjednica Upravnog odbora KK Partizan za početak naredne nedjelje, sa temom postavljanja novog sportskog direktora i strategije u radu sportskog sektora, nakon čega će biti održana i konferencija za medije.

Vrijeme i mjesto konferencije će predstavnicima medija biti saopšteni naknadno."

