Definitivno - Željko Obradović se ne vraća u Partizan!

Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
KK Partizan se oglasio i potvrdio da Željko Obradović više nije trener crno-bijelih.

Željko Obradović ne ostaje u Partizanu Izvor: MN PRESS

"Željko Obradović odbio ponudu da nastavi sa radom u KK Partizan", objavio je KK Partizan u zvaničnom saopštenju.

Crno-bijeli su definitivno objavili da se rastaju sa najtrofejnijim trenerom Evrope i tako je završena višednevna drama, započeta njegovom ostavkom u sredu. Uslijedili su sastanci "Žoca" i rukovodstva kluba, sportski direktor Zoran Savić je napustio crno-bijele u petak, a sada je klub objavio saopštenje dok ekipa ima trening bez njega.

"Dosadašnji trener crno-bijelih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje

Izvršni odbor KK Partizan Mozzart Bet je tokom prethodna dva dana održao niz sastanaka i konsultacija, a potom u petak i sastanak sa trenerom Željkom Obradovićem na temu njegovog ostanka u klubu, na poziciji šefa stručnog štaba prvog tima.

Treneru Obradoviću je pružena puna i nedvosmislena podrška da nastavi sa radom i učini sve neophodne korake kako bi crno-bijeli tim prevazišao trenutnu krizu igre i rezultata.

Nakon sastanka i potom dodatnih nekoliko pokušaja predsjednika Ostoje Mijailovića i članova Izvršnog odbora da privole Obradovića da promijeni odluku, dosadašnji trener crno-bijelih je ostao pri odluci da svoju ostavku ne povuče iz razloga što ne vidi sebe u radu sa trenutnim timom, kao i uticaja koji svakodnevni rad na ovom nivou ima na njegovo zdravlje.

Sastanak Željka Obradovića i članova Izvršnog odbora KK Partizan je trajao više od dva sata, uz otvorenu diskusiju o svim problemima i mogućim rešenjima. Uprkos nizu konstruktivnih predloga koji su podrazumijevali i moguće rezove u timu, Željko Obradović uz zahvalnost svima na riječima podrške nije promijenio svoju odluku i on više neće obavljati funkciju prvog trenera crno-bijelih.

Košarkaški i simbolički značaj Željka Obradovića za Partizan i košarku na globalnom nivou je nemjerljiv. Praznina koja ostaje, teško da može biti nadoknađena. Željko Obradoviću su vrata Partizana zauvijek otvorena i Partizan će uvijek biti njegova kuća.

Povodom novonastale situacije, zakazana je sednica Upravnog odbora KK Partizan za početak naredne nedelje, sa temom postavljanja novog sportskog direktora i strategije u radu sportskog sektora, nakon čega će biti održana i konferencija za medije.

Vrijeme i mjesto konferencije će predstavnicima medija biti saopšteni naknadno."

