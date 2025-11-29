Željko Obradović odnio sve svoje stvari iz Arene: Stigle najnovije informacije o Partizanu i treneru

Prema najnovijim informacijama koje stižu o dešavanjima u Partizanu, Željko Obradović odnio je svoje stvari iz Arene

Izvor: MN PRESS

Čeka se konačna odluka Željka Obradovića, sastanak koji je trebalo da riješi pitanje njegovog statusa na mjestu trenera pomjeren je za početak sljedeće nedjelje. Sada su stigle najnovije informacije o dešavanjima u Partizanu i one nisu ohrabrujuće za navijače. Navodno je odnio već svoje stvari iz Arene.

"Obradović je bliži tome da ode iz kluba nego da ostane. Odlazak Zorana Savića svakako neće pomoći, jer su Željko i on oduvijek u odličnim odnosima. Obradović je već odnio svoje stvari iz kancelarije u Areni", navodi se u tekstu "Sport kluba".

Uz to se dodaje i da i dalje postoji nada i da ništa nije gotovo. Uostalom, da je donesena konačna odluka vjerovatno bi se oglasio i Partizan i ne bi bilo novog pomijeranja i sastanka naredne nedjelje.

(Sport klub/MONDO)