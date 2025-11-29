Ko će da vodi Partizan dok se čeka Željkova odluka? Obradović ne dolazi na trening, evo ko ga mijenja

Željko Obradović još nije donio konačnu odluku o tome da li će da ostane na klupi Partizana, a ekipa danas ima trening.

Izvor: MN PRESS

Željko Obradović još uvijek nije donio konačnu odluku oko ostanka na klupi Partizana. Očekivalo se da to bude saopšteno na današnjem sastanku, ali je došlo do odlaganja. Još uvijek se mnogo stvari ne zna, mada se jedno zna - ekipa ima trening danas. U 17 časova je zakazan trening u Areni i postavlja se pitanje ko će ga voditi?

Prema nezvaničnim informacijama MONDA na tom treningu biće pomoćnici i stručni štab iskusnog stručnjaka. Dakle Aca Matović, Mirko Ocokoljić i Predrag Bata Zimonjić.

Nije poznato da li će svi igrači da budu na treningu, pošto ima i nekih koji su sa reprezentativnim obavezama poput Isaka Bonge i Mike Murinena. Ono što je gotovo izvjesno jeste da na tom treningu neće biti Obradovića.

Vanja pozvao Željka na trening

Prije par dana se Vanja Marinković oglasio i tada je imao jasnu poruku za Željka Obradovića. Pozvao ga je da bude sa ekipom na današnjem treningu.

"Ako je do odgovornosti, ona je na nama koji smo na terenu! Ako je do časti, odavno si je dokazao! Ako šansa za nastavak postoji, hajde da zajedno dokažemo da smo drugačiji! U subotu je trening. Nadam se... zajedno", poručio je kapiten Partizana.